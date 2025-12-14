Il Jolly Libertas torna alla vittoria: Cagliari battuta al Macchia (71-66)

Il Jolly Libertas Basket Livorno torna al successo e lo fa con una vittoria di carattere davanti al proprio pubblico, superando la Sardegna Marmi Virtus Cagliari per 71-66 e interrompendo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive

Il Jolly Libertas Basket Livorno torna al successo e lo fa con una vittoria di carattere davanti al proprio pubblico, superando la Sardegna Marmi Virtus Cagliari per 71-66 e interrompendo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

La gara si apre con un primo quarto ricco di parziali ed emozioni: le amaranto provano subito ad allungare, toccando il +10, ma Cagliari reagisce con decisione e ribalta l’inerzia grazie a un parziale di 16-5, chiuso dalla tripla del sorpasso di El Habbab. Livorno, però, non si scompone e riesce a ritrovare equilibrio e vantaggio prima dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi le padrone di casa alzano ulteriormente l’intensità, raggiungendo il massimo vantaggio sul +11 nel terzo periodo con Miccio protagonista. Ancora una volta la Virtus Cagliari prova a rientrare in partita, arrivando a contatto anche nell’ultimo quarto, ma la Jolly Libertas mantiene lucidità e controllo nei momenti decisivi.

Nel finale salgono in cattedra Poggio (17 punti e 8 rimbalzi) e Botteghi (12 punti e 13 rimbalzi), che con giocate decisive chiudono la partita e consegnano alle amaranto una vittoria preziosa. Ottime anche le prove di Miccio, top scorer con 17 punti, e di Marangoni, autrice di 16 punti.

Un successo importante e meritato per la Jolly Libertas, costruito azione dopo azione con attenzione, concentrazione e la capacità di reagire con personalità ai momenti più complessi del match. Una vittoria che restituisce fiducia e conferma il valore del gruppo.

Le parole di Liliana Miccio: “Avevamo davvero bisogno di questa vittoria. Stiamo attraversando un momento complicato, in cui sembra che tutto ci vada contro. Cercavamo il successo a tutti i costi e, fortunatamente, questa volta siamo riuscite a portarlo a casa. È stata una partita molto intensa, ma rispetto ad altre occasioni non abbiamo mollato. Abbiamo sempre cercato di reagire e, soprattutto, lo abbiamo fatto subito. In passato, invece, tendevamo a lasciarci andare nei momenti difficili; oggi no, e questo è stato fondamentale. Questa vittoria conta tantissimo anche dal punto di vista mentale. Venivamo da un periodo in cui eravamo un po’ spente, e questo risultato può darci la grinta giusta per affrontare la settimana in modo diverso, con più energia e positività.

Adesso dobbiamo iniziare a macinare, una partita alla volta, con pazienza e continuità”.

Il tabellino: Braccagni, Marangoni* 16 (5/9, 1/3), Sammartini* 4 (2/3, 0/1), Botteghi* 12 (1/7, 2/7), Sassetti, Rinaldi 5 (1/1, 0/1), Spagnoli NE, Miccio* 17 (6/7, 1/9), Poggio* 17 (8/13 da 2), Poggi

Allenatore: Angiolini W.

Condividi:

Riproduzione riservata ©