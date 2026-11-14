Il Livorno strappa un punto a Reggio Emilia: al Mapei Stadium finisce 0-0

Gli amaranto resistono alla pressione della Reggiana nel primo tempo e crescono nella ripresa. Nel finale la squadra di Lucarelli prova anche a vincerla, ma la chiamata all'FVS per un contatto su Peralta non cambia il verdetto

di Giacomo Niccolini

Un punto per muovere la classifica, ma soprattutto un’altra trasferta senza vittoria. Il Livorno torna dal Mapei Stadium con uno 0-0 contro la Reggiana, nella gara valida per la 14ª giornata del girone B di Serie C. Un pareggio maturato al termine di una partita dai due volti: meglio i padroni di casa nella prima frazione, più equilibrati i rapporti di forza nella ripresa, con gli amaranto capaci di chiudere addirittura in avanti.

La squadra di Lucarelli porta così a casa un risultato prezioso contro una formazione costruita con ambizioni importanti, ma che in classifica si presentava all’appuntamento con gli stessi 20 punti degli amaranto. Per Arrigoni e compagni resta però il tabù della prima vittoria esterna stagionale.

La cronaca – L’avvio è favorevole alla Reggiana, che prova subito a prendere in mano il pallino del gioco. Dopo appena un minuto Di Carmine si fa vedere con una girata in area, ma la conclusione centrale viene controllata senza problemi da Furlan. I padroni di casa rispondono prendendo progressivamente campo e al 7′ sprecano una buona occasione con Cavaliere, che da pochi passi non trova la porta sul cross di Bonetti.

Il Livorno prova a farsi vedere all’11’, quando Rizza raccoglie sul secondo palo un traversone di Regazzetti e calcia al volo di sinistro, spedendo però il pallone sopra la traversa. È uno dei pochi squilli amaranto di un primo tempo nel quale la Reggiana costruisce diverse situazioni pericolose.

Al 14′ Djidji deve immolarsi per deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Henry. Quattro minuti più tardi è Portanova a spaventare Martinez: la sua punizione dalla trequarti assume la traiettoria di un tiro e colpisce la parte alta della traversa. Al 26′ altra grande opportunità per i granata, con Cavaliere che salta Veseli e serve Jonsson, impreciso da distanza ravvicinata.

La squadra di Tesser continua a spingere, mentre il Livorno fatica a trovare continuità nella manovra. Al 32′ Rizza rischia anche l’autorete su un cross di Bonetti, mentre poco dopo Lepri manda a lato da posizione favorevole. Gli amaranto provano a rispondere con un lancio di Arrigoni per Di Carmine, che al 41′ non riesce però a sfruttare una buona occasione. Al 44′ arriva anche il tentativo di Gabbiani, che di testa sul cross di Mulazzi manda il pallone alto di poco. Si va al riposo sullo 0-0, con la Reggiana che può recriminare per le occasioni non concretizzate.

Nella ripresa cresce il Livorno – La seconda frazione si apre con un gol annullato alla Reggiana: Cavaliere trova la rete al 49′, ma la bandierina del guardalinee segnala la posizione di fuorigioco. Il Livorno deve poi fare i conti con un problema muscolare di Bacciardi, costretto a lasciare il campo al 54′ per fare spazio a Calabrò.

La gara perde un po’ di ritmo, anche per le numerose interruzioni, ma gli amaranto iniziano progressivamente a prendere coraggio. Al 59′ arriva il primo calcio d’angolo della partita per la squadra di Lucarelli, mentre sul fronte opposto è Di Carmine, di testa su cross di Mulazzi, a cercare senza fortuna la porta.

Al 63′ doppio cambio amaranto: dentro Mancini e Bachini, fuori Di Carmine e Djidji. La Reggiana risponde con Basili, che al 74′ sfiora il vantaggio con un destro a incrociare terminato di poco a lato. Martinez è attento al 75′ sul sinistro dalla distanza di Jonsson, mentre Mancini, servito da Regazzetti al 76′, non trova lo specchio della porta.

Con il passare dei minuti il Livorno sembra avere qualcosa in più sul piano delle energie. All’83’ Lucarelli inserisce anche Peralta e Malagrida al posto di Gabbiani e Haas. La partita si accende nel finale: all’86’ gli amaranto chiedono l’intervento dell’FVS per un presunto intervento in area di Girma su Peralta, ma il direttore di gara conferma la propria decisione e lascia proseguire.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro il Livorno prova addirittura a completare il colpaccio. Al 92′ Basili, di testa su punizione di Jonsson, manda a lato. Gli amaranto insistono fino all’ultimo: al 97′ guadagnano un calcio d’angolo e, sugli sviluppi, Calabrò tenta la conclusione di testa, murata dalla difesa granata.

È l’ultimo sussulto di una partita che si chiude sullo 0-0. Il Livorno torna a casa con un punto, ma la prima vittoria lontano dall’Armando Picchi resta ancora da conquistare.

Il tabellino

Reggiana-Livorno 0-0

Reggiana (3-5-2): Furlan; Lepri (73′ Quaranta), Battistini, Bonetti; Libutti, Jonsson, Crisetig (60′ Basili), Portanova, Tripaldelli; Cavaliere, Henry (68′ Girma). A disposizione: Borriello, Sorzi, Cavion, Bertagnoli, Tessitori, Marcon, Ledain, Ezinwa. All. Tesser.

Livorno (3-5-2): Martinez; Regazzetti, Djidji (63′ Bachini), Veseli; Mulazzi, Haas (83′ Malagrida), Arrigoni, Bacciardi (54′ Calabrò), Rizza; Gabbiani (83′ Peralta), Di Carmine (63′ Mancini). A disposizione: Tani, Ciobanu, Menarini, Aramu, Marinari, Badoro, Pittino, Mawete. All. Lucarelli.

Arbitro: Jules Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Note: angoli 7-6; ammoniti Haas e Martinez; recupero 1’+6′; spettatori 6.627.

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