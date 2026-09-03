Il Livorno vola agli ottavi di Coppa: Ciobanu para due rigori e stende il Novara

Il giovane portiere Danko Ciobanu in sala stampa, protagonista della vittoria amaranto contro il Novara

Gli amaranto pareggiano 0-0 nei 90 minuti, poi conquistano la qualificazione dal dischetto. Il portiere è il grande protagonista con due penalty neutralizzati. Agli ottavi sfida allo Spezia

Il Livorno supera il Novara e conquista l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Al Silvio Piola la sfida termina 0-0 dopo i 90 minuti regolamentari, ma dagli undici metri gli amaranto sono impeccabili e possono festeggiare grazie soprattutto a Danko Ciobanu, decisivo nel respingere due dei rigori calciati dai padroni di casa.

Una serata nella quale il portiere amaranto si prende la scena nel momento più importante. Dopo aver mantenuto inviolata la propria porta durante la partita, Ciobanu si oppone prima alla conclusione di Valdesi e poi a quella di Basso, permettendo al Livorno di chiudere la serie sul 4-1 e staccare il pass per il turno successivo. Dal dischetto, infatti, gli uomini di Cristiano Lucarelli non sbagliano mai: a segno Aramu, Mancini, Bacciardi e Gabbiani.

Il risultato finale premia una squadra che, soprattutto nella prima parte della gara, ha mostrato un atteggiamento propositivo. Lucarelli sceglie di dare spazio a diversi giocatori meno utilizzati e manda in campo dal primo minuto anche Rizza e Calabrò, entrambi al debutto in una gara ufficiale con la maglia amaranto. In attacco c’è Mancini, supportato sulla trequarti da Marinari, Peralta e Malagrida.

L’avvio del Livorno è convincente. Dopo appena quattro minuti Brancolini deve intervenire due volte in rapida successione per fermare Malagrida e Mancini. Gli amaranto continuano a spingere e al 27′ Menarini prova la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio. Poco dopo è Calabrò a diventare protagonista: tra il 36′ e il 38′ il centrocampista si rende pericoloso in due occasioni, ma in entrambe Brancolini riesce a evitare il vantaggio ospite.

Il Novara, dopo aver sofferto l’approccio amaranto, prende progressivamente campo e prima dell’intervallo costruisce la sua occasione più importante. Al 40′ un errore di Djidji permette a Ledonne di involarsi verso la porta: il giocatore azzurro supera la difesa e calcia, ma la conclusione si stampa sul palo. Si va quindi all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il Livorno torna a farsi vedere con insistenza. Al 52′ Calabrò sfiora il bersaglio con un destro terminato sull’esterno della rete, mentre quattro minuti più tardi Rizza impegna nuovamente Brancolini, bravo a deviare il pallone in calcio d’angolo. Al 64′ altra opportunità per gli amaranto con Marinari, che cerca il primo palo trovando ancora la risposta del portiere piemontese.

Il Novara prova a rispondere con Ledonne e Arboscello, ma senza riuscire a trovare la rete. Nel finale Lanini ha una buona opportunità al 76′, ma Ciobanu è attento e respinge. È l’ultima vera occasione prima del triplice fischio: dopo cinque minuti di recupero, lo 0-0 manda la qualificazione ai calci di rigore.

Ed è proprio dagli undici metri che il Livorno trova il protagonista inatteso della serata. Ciobanu neutralizza i tentativi di Valdesi e Basso, mentre gli amaranto trasformano tutti i propri penalty. La sequenza premia così la squadra di Lucarelli, che può festeggiare il passaggio del turno dopo una gara combattuta e senza reti.

Per il Livorno il cammino in Coppa Italia prosegue con un appuntamento di grande prestigio: agli ottavi di finale gli amaranto affronteranno lo Spezia. La partita è in programma nel mese di ottobre.

NOVARA-LIVORNO 1-4 dcr (0-0)

Novara (3-4-2-1): Brancolini; Miceli, Cannavaro, Lorenzini; Valdesi, Collodel (90′ Donadio), Ranieri (65′ Nichetti), Lartey (65′ Zambataro); Arboscello (65′ Romano), Ledonne (78′ Basso); Lanini. A disposizione: Boseggia, Anfossi, Zuppel, Khailoti, Canneti, De Nicolo, D’Alessio. Allenatore: Birindelli.

Livorno (4-2-3-1): Ciobanu; Gentile, Djidji, Pittino, Rizza (75′ Falasco); Menarini, Calabrò (88′ Bacciardi); Marinari (84′ Mawete), Peralta (75′ Gabbiani), Malagrida (88′ Aramu); Mancini. A disposizione: Tani, Martinez, Bachini, Arrigoni, Morachioli, Regazzetti, Badoro, Veseli.

Allenatore: Lucarelli.

Arbitro: Michele Pasculli di Como.

Ammoniti: Ranieri, Mancini, Malagrida, Menarini.

Rigori: Lanini gol, Bacciardi gol, Basso parato da Ciobanu, Mancini gol, Valdesi parato da Ciobanu, Aramu gol, Gabbiani gol.

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