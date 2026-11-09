Il Perullo Volley Livorno lotta per due set ma non basta: Ko per 3-1 in casa del Firenze Ovest

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa a cura di Andrea Dani

Tornano a casa a mani vuote le gialloblù di coach D'Alesio dal Pala Duca d'Aosta di Firenze, sconfitte per 3-1 dal Firenze Ovest (25-21, 25-19, 28-30, 28-26), ma con una consapevolezza in più: c'è vita sul pianeta Perullo Volley Livorno

Tornano a casa a mani vuote le gialloblù di coach D’Alesio dal Pala Duca d’Aosta di Firenze, sconfitte per 3-1 dal Firenze Ovest (25-21, 25-19, 28-30, 28-26), ma con una consapevolezza in più: c’è vita sul pianeta Perullo Volley Livorno.

Come dimostrano i parziali, infatti, Meini e compagne nel momento di massima difficoltà hanno cercato di superare la tempesta con uno scatto d’orgoglio, grinta e carattere. Non è bastato per avere ragione delle gigliate, ma è da questa seconda metà di gara che la Perullo Volley Livorno deve ripartire per cambiare rotta. I primi due set, purtroppo per le gialloblù, sono uno la fotocopia dell’altro. Le fasi iniziali premiano in entrambi i casi le padrone di casa, che ingranano subito le marce alte sia in attacco che in difesa.

La Perullo Volley Livorno commette qualche errore diretto di troppo, tra battute sbagliate e schiacciate che non restano all’interno del rettangolo di gioco. Complessivamente, saranno 24 i punti regalati alle avversarie da parte della Perullo Volley Livorno nei due parziali inaugurali, equamente divisi tra primo e secondo set. Non è affatto un caso, infatti, che sia il punto del 25-21, dopo che le gialloblù avevano rimontato da 16-13 a 18-18, sia il punto del 25-19 siano due errori. Spalle al muro, la Perullo Volley Livorno tira fuori gli occhi della tigre per cercare di allungare la partita. La squadra si compatta, tutte fanno un tuffo in più per aiutare le compagne e punto dopo punto la Perullo Volley Livorno non solo tiene testa ma mette in difficoltà il Firenze Ovest. Le padrone di casa hanno due opportunità per chiudere i giochi (24-22), ma le gialloblù non ci stanno, spingono il set ai vantaggi e poi con una parallela di Messina scrivono il 30-28 che le mantiene in vita. Anche il quarto set è una vera battaglia spalla a spalla. La Perullo Volley Livorno tenta la fuga sul 16-14, Firenze Ovest risponde presente e piazza un break da 4-0 per ribaltare l’inerzia. Le gialloblù non hanno intenzione di arrendersi facilmente e si portano addirittura sopra 21-19. Come in un ennesimo dejavu, alla fine è il Firenze Ovest ad avere altri due match-point sul 24-22. Di nuovo, la Perullo Volley Livorno riduce il gap e tutto si decide per il secondo set di fila ai vantaggi. Sul 27-26, all’ottavo match-point per il Firenze Ovest, Santucci va con il pallonetto, Pasanisi si tuffa per prenderlo, la direttrice di gara fischia assegnando il punto della vittoria alle gigliate tra lo stupore generale di tutti, con la difesa di Pasanisi che sembrava avesse avuto l’effetto sperato nel tenere il pallone in gioco. La decisione arbitrale non cambia ed è 3-1 per il Firenze Ovest. Sabato prossimo in Banditella arriva Emmegel Calenzano, capolista imbattuta e unica squadra a punteggio pieno.

PERULLO VOLLEY LIVORNO: Messina, Cavallo, Crecchi, Meini, Pasanisi, Menichetti, Ricoveri, Gai, Turini, Dell’Omodarme, Pitto, Gualtieri, Battaiola. All.: D’Alesio. Vice allenatore: Sarti

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