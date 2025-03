Il presidente Benvenuti esce dalla clinica… a muso duro

Marco Benvenuti lascia la clinica di Houston dove ha passato le ultime settimane. Lo fa sancendo il momento con un piccolo video che lo ritrae mentre suona una "campanella di uscita" e ringrazia il personale sanitario. "Suonata la campanella… radiazioni finite… come sempre a muso duro… e ora inizia il countdown per Livorno"

di Giacomo Niccolini

Una sciarpa amaranto che gli copre le spalle. In testa l’immancabile cappellino targato LL. Il passo, su quelle stampelle, è sicuro verso quella campanella che lo attende. Marco Benvenuti, neo presidente della Libertas Livorno 1947, ci arriva davanti. La guarda. Sospira. “Ehhhh… well done”. Ben fatto, si dice da solo suonando così la fine. Il “drin” risuona nel corridoio mentre i sanitari che lo hanno accompagnato in queste settimane lo applaudono. E lui guardandosi intorno ringrazia. Pochi secondi che vogliono dire una vita. È questo che si vede in questo piccolo video che pubblichiamo qui in pagina con l’autorizzazione dello stesso Benvenuti, che ringraziamo di cuore per la disponibilità, e che lo stesso numero uno della società amaranto ha postato sui suoi social. “Suonata la campanella… radiazioni finite… come sempre a muso duro… e ora inizia il countdown per Livorno”.

Marco Benvenuti si appresta così a lasciare la clinica di Houston dove ha passato le ultime settimane sottoponendosi alle cure. Adesso rotta verso Las Vegas, la sua casa a stelle e strisce, prima di prendere quell’agognato aereo e far rotta verso la sua Livorno. Quel desiderio di varcare le porte del PalaMacchia e di potersi mettere a sedere su quella sedia che fu sua a suo tempo accanto al suo babbo, allora sindaco di Livorno. La clessidra è partita. Adesso c’è da attendere solo qualche granello di sabbia per rivederlo con quella sciarpa al collo a tifare per Fantoni e compagni. L’appuntamento è per il match del 6 aprile. Davanti alla sua LL ci sarà Nardò. Un’altra finale per la salvezza. Davanti il suo pubblico, la sua gente, i suoi amici, la sua squadra. E su quella sedia lui, il presidente… a muso duro, come recita la sciarpa, come recitano le sciarpe dei tanti tifosi libertassini. Quelli che non mollano mai.

Qua sotto il video che ci ha inviato il presidente della Libertas e che riprende la fine della sua terapia nella clinica di Houston

