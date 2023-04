Il Trofeo Liberazione si tinge di bianconero: il Borgo fa sua la “prima”

Le foto dei vincitori e delle vincitrici nelle immagini scattate da Giulia Bellaveglia

È il Borgo Cappuccini ad alzare i remi al cielo con il suo equipaggio a 10 nella prima uscita della stagione remiera 2023. Il Trofeo Liberazione si tinge di bianconero per quanto riguarda i gozzi senior e per gli under del minipalio. L’armo del Costante Neri nei “10” batte quello del rione Salviano, che si guadagna un’ottima seconda piazza. Sul gradino più basso del podio si piazza il Venezia.

Nel femminile primo posto per l’Ovosodo, seconda piazza per le “bimbe” del Labrone e medaglia di bronzo per le ragazza del Salviano.

Nel minipalio il Borgo bissa il successo “senior” vincendo la gara sull’Ovosodo (secondo) e sul Pontino che chiude in terza posizione.

Toccante il minuto di silenzio in ricordo di Carlo Braccini, memoria storica del Palio e delle gare remiere, scomparso all’età di 66 anni proprio nella giornata del 24 aprile.

