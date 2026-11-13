In campo con il Sitting Volley: sport, inclusione e gentilezza al Parco Cattaneo

Venerdì 13 novembre una mattinata aperta alla cittadinanza e agli alunni della scuola Cattaneo per scoprire lo sport che abbatte le barriere e insegna a fare squadra valorizzando le differenze

Un campo da gioco, tante differenze e un unico obiettivo: imparare a stare insieme. È questo lo spirito di “Stesso campo, stessa gentilezza – Lo sport che unisce, il rispetto che fa squadra”, l’iniziativa in programma venerdì 13 novembre, nella mattinata, al Parco Carlo Cattaneo di Livorno, che coinvolgerà tutta la cittadinanza insieme alle alunne e gli alunni della scuola Cattaneo dell’Istituto Comprensivo Bartolena in una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla gentilezza.

Protagonista sarà il Sitting Volley, disciplina paralimpica che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme, condividendo lo stesso campo e le stesse regole. Attraverso l’incontro con gli atleti e la possibilità di sperimentare direttamente questo sport, bambine e bambini potranno scoprire che le differenze non rappresentano un ostacolo, ma possono diventare una risorsa per costruire qualcosa insieme.

Perché il rispetto, la collaborazione e la gentilezza non sono soltanto valori da raccontare, ma esperienze da vivere. E lo sport offre un’occasione straordinaria per farlo, attraverso il gioco, la conoscenza reciproca e il piacere di sentirsi parte della stessa squadra.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Sitting City, un percorso di rigenerazione urbana promosso da ANCI Toscana nell’ambito del progetto europeo SPORT ACT, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia 2021-2027. L’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e riqualificazione della vita delle comunità, trasformando gli spazi urbani in luoghi di incontro, relazione e condivisione.

La mattinata sarà realizzata grazie alla collaborazione tra Pallavolo Libertas Livorno ASD e APS Sintomi di Felicità, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di scoperta del Sitting Volley, incontro con gli atleti, attività pratiche e momenti dedicati al fair play e alla gentilezza.

Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 presso il Parco Carlo Cattaneo.

“Stesso campo, stessa gentilezza” vuole essere molto più di una giornata dedicata allo sport. È un invito a guardare le differenze con curiosità anziché con diffidenza, a riconoscere nell’altro un compagno di gioco prima ancora delle sue caratteristiche o delle sue difficoltà.

Perché non conta quanto siamo diversi, ma quello che possiamo costruire quando scegliamo di giocare nella stessa squadra.

L’iniziativa è realizzata da Pallavolo Libertas Livorno ASD e APS Sintomi di Felicità, nell’ambito del progetto Sitting City, promosso da ANCI Toscana nell’ambito del progetto europeo SPORT ACT, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia 2021-2027

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