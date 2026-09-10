In mare per l’ospedale del cuore con la Ines Cup 2026

È in programma sabato 12 settembre, dalle ore 10:00 a Livorno, la quarta edizione della Ines Cup, la regata organizzata dal Circolo Nautico Livorno con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a Monasterio per sostenere la realizzazione di alloggi adiacenti la struttura ospedaliera d’eccellenza cardiologica pediatrica

È in programma sabato 12 settembre, dalle ore 10:00 a Livorno, la quarta edizione della Ines Cup, la regata organizzata dal Circolo Nautico Livorno con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a Monasterio per sostenere la realizzazione di alloggi adiacenti la struttura ospedaliera d’eccellenza cardiologica pediatrica e in futuro, una stanza in grado di poter ospitare le famiglie, all’interno della struttura stessa dedicata alle lunghe degenze. La manifestazione velica, una veleggiata riconosciuta dalla Federazione ltaliana Vela, partirà dalla Terrazza Mascagni di Livorno per raggiungere il giro di boa nelle acque antistanti punta Righini a Castiglioncello e quindi il porto turistico Cala de’ Medici di Rosignano Solvay. Il rientro è previsto entro e non oltre le ore 18:00, al punto di partenza. La novità di quest’anno nella veleggiata sarà che all’arrivo al primo giro di boa verrà stilata una prima classifica per gli equipaggi composti da sole due persone assegnando loro il “Trofeo Monasterio”.

La regata si svolgerà in questo percorso costiero in modo da permettere agli appassionati di poterla seguire anche da terra. Giunta alla quarta edizione, la regata ha visto negli anni una partecipazione crescente, sia di agonisti che di velisti esordienti nel mondo delle regate con equipaggi provenienti da fuori Livorno.

La premiazione si terrà alle ore 19:00 presso la Fortezza Vecchia di Livorno, a seguire alle 19:45 è previsto l’aperitivo e la cena di beneficenza, aperta anche ai non regatanti, con i vini offerti dalla “Tenuta Le Colonne” e da “Corteaura Franciacorta” e con il concerto dei “The New Choir & Tornado Band”. La pasticceria Cristiani offrirà il dolce al termine della cena.

La regata è organizzata dal Circolo Nautico Livorno e per la prima volta patrocinata da Comune di Livorno e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sostenuta da Radio Echomedica, Carrozzeria Labronica, Officina Stella, Il mercante di stock, pasticceria Cristiani, Tenuta Le Colonne e da Corteaura Franciacorta.

INFO E ISCRIZIONI: segreter[email protected]

tel. 389 8710199/0586 897354

PRENOTAZIONI CENA: inescu[email protected]

tel. 328 5644539

La Fondazione Monasterio con due ospedali interamente pubblici – l’Ospedale San Cataldo a Pisa e l’Ospedale del Cuore a Massa, unisce competenza clinica, ricerca all’avanguardia. Da oltre vent’anni, l’impegno della Fondazione si estende ben oltre i confini italiani grazie a missioni di cooperazione internazionale. Da decenni l’Ospedale del Cuore, di Massa, accoglie bambini cardiopatici provenienti da Paesi poveri, offrendo loro cure gratuite e la speranza di una vita migliore. È proprio per accogliere questi piccoli pazienti e le loro famiglie che sta nascendo la Casa di Aisha, la terza casa di accoglienza di Monasterio. Un luogo pensato per offrire non solo un tetto, ma anche calore, sostegno e dignità. Sarà un edificio ecosostenibile immerso in un uliveto, a pochi passi dall’Ospedale del Cuore. Con i suoi 450 metri quadrati, in legno e acciaio, ospiterà 10 unità abitative, accessibili anche a persone con disabilità, per accogliere fino a 25 ospiti. Per rendere possibile tutto questo, nel 2022 è nata la Fondazione Luigi Donato per Monasterio, un ente senza scopo di lucro presieduto dal Campione del Mondo 1982 Marco Tardelli, con l’unica finalità di sostenere i progetti di cura, ricerca e accoglienza di Monasterio attraverso la promozione di eventi e la raccolta fondi. “La Ines Cup è arrivata alla quarta edizione: per Monasterio è una conferma importante, quella di un legame che, anno dopo anno, si rafforza e cresce insieme alla comunità che ci sostiene. A nome di tutta Monasterio – sono le parole del DG Luciano Ciucci – desidero ringraziare ancora una volta la famiglia di Ines, che con passione, generosità e grande impegno continua a promuovere un’iniziativa capace di andare oltre lo sport. La Ines Cup è infatti un’occasione di incontro, di partecipazione e di solidarietà, ma soprattutto testimonia quanto possa essere preziosa la vicinanza tra un ospedale e il territorio. Ines e la sua famiglia sono ormai parte della nostra Squadra del Cuore e siamo felici di condividere con loro questo percorso, che ogni anno ci permette di raggiungere nuovi traguardi. È questa la forza delle comunità: trasformare la passione e la partecipazione in qualcosa che può davvero fare la differenza”

“The New Choir & Tornado Band” è un ensemble livornese formato da circa trenta coristi e cinque musicisti, e rappresenta la realtà di maggior spicco dell’A.P.S. TUTTInMUSICA. In linea con l’etica di TuttinMusica, il complesso è molto attivo anche nel settore sociale e della beneficenza e partecipa a iniziative volte alla raccolta fondi per associazioni tra cui ADMO, AIRCS, AssoFly, ASHaL, Medici Senza Frontiere, Ospedale Meyer di Firenze, Vite Onlus, Unione Italiana Ciechi, I sogni di Jo. Nel 2018 ha seguito e supportato il progetto Sail4All realizzato da Marco Rossato, primo velista paraplegico che ha circumnavigato l’Italia in solitaria per rilevare l’accessibilità portuale e diffondere i diritti delle persone con disabilità. Questo gruppo è caratterizzato da un repertorio incentrato sulla musica pop italiana e internazionale ma con richiami ad altri generi come il rock, il gospel e la musica cantautoriale. Gli arrangiamenti vocali sono curati dalla direttrice Noemi Pacini.

PROGRAMMA INES CUP, QUARTA EDIZIONE

In mare per l’ospedale del cuore

Ore 10:00 – Terrazza Mascagni. Viale Italia

Partenza della veleggiata

Ore 19:00 – Fortezza Vecchia Livorno

Premiazione

Ore 19:45 aperitivo e Cena – Fortezza Vecchia Livorno

Apertivo e cena di beneficenza aperta anche ai non regatanti, con il concerto dei “The New Choir & Tornado Band”

Condividi:

Riproduzione riservata ©