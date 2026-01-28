Inizio di stagione pieno di successi per l’Accademia dello Sport Karate di Livorno

La classifica finale, anche per questa edizione, ha premiato l’Accademia dello Sport, terza fra le 52 società presenti grazie ai suoi 36 atleti in gara che hanno conquistato 10 ori, 10 argenti, 13 bronzi

Gli atleti dei tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia erano impegnati nello scorso weekend alla Coppa Città di Pisa, gara di karate organizzata dallo Csen Provinciale di Pisa del referente Patrizia Tamara Carli in collaborazione con lo Csen Karate Toscana con i responsabili Alessio Magnelli e Fabio Castellucci.

La competizione ha visto la presenza di 850 atleti e 52 società venute da tutta la Toscana, con rappresentanti dalle regioni di Piemonte, Liguria, Campania e Abruzzo.

La classifica finale, anche per questa edizione, ha premiato l’Accademia dello Sport, terza fra le 52 società presenti grazie ai suoi 36 atleti in gara che hanno conquistato 10 ori, 10 argenti, 13 bronzi.

Ecco i risultati.

La mattina erano impegnate tutte le categorie pre-agonistiche con le prove tecniche di bersaglio “Palloncino”, kata (forma) e kumite (combattimento).

Nella prova palloncino primo posto per Ginevra Cialandroni e Nicole Ruotolo, argento per Geremia Agrusa e Giulia Tisaianu, bronzo per Enea Agrusa e Aurora Mocco.

Nel kata pre-agonistico argento per Nuore Arguivi e Nicole Ruotolo, bronzo per data-end=”1251″>Enea Agrusa, Geremia Agrusa, Ginevra Cialandroni, Aurora Mocco, Enea Quinci e Giulia Tisaianu.

Tante medaglie anche nel kumite pre-agonistico under 10 e under 12 con l’oro di Ginevra Cialandroni e Nicole Ruotolo, l’argento di Mattia Valenzisi, il bronzo di Giulia Tisaianu.

Il pomeriggio è stato dedicato ai molti atleti agonisti, con presenze anche di alto profilo nazionale e internazionale.

Nel kata agonistico oro per Mirko Agrusa e Gianluca Tassan Gurle nelle categorie Master, argento per Filippo Arcuri e bronzo per il fratello Francesco Arcuri.

Molti podi nel kumite con l’oro nelle cinture marroni e nere di Emanuele Magnelli (+84 kg senior) e Leonardo Magnelli (-57 kg cadetti), oro nelle cinture colorate di Aleandro Leonardo (-53 kg Esordienti) e Andrea Ulivari (cadetti -63 kg).

Argento nelle cinture marroni e nere di Nicolas Guelfi (senior -75 kg), Nicolas Pietroni (junior -55 kg), che perde la finale per abbandono con il risultato a suo favore di 4-0, e Michele Tassan Gurle (cadetti -57 kg); nelle cinture colorate argento per Leonardo Mecrcatali (Esordienti -43 kg).

Bronzo nelle cinture nere per Federico Bini (senior -75 kg), Simon Botta (senior -84 kg) e Alessandro Ferrari (junior -76 kg). Perde la finale per il terzo posto Francesco Navacchi (junior -68 kg).

Bene anche le prove degli altri atleti in gara Giulia Arguivi, Giuseppe Corbianco, Filippo De Pascali, Caterina Fastami, Andra Kalemi, Giovanna Lazzerini, Manuele Miniati, Clara Morini, Francesco Morini, Emily Pietroni ed Eva Shtjefni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©