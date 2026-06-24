Intergabbione, stasera inizia la quarta edizione: 80 bambini in campo

Nelle immagini di FOTO NOVI alcuni scatti dell'edizione 2025

Stasera ai Bagni Lido la presentazione ufficiale dell’attesa manifestazione estiva. Ospite speciale Andrea Luci, ricavato devoluto alla F.O.P. Onlus e ingresso gratuito per tutta la cittadinanza grazie alla famiglia Ganni

L’attesa è finalmente terminata: stasera alle 21 tutti ai Bagni Lido. Dopo aver concluso l’anno scolastico, 80 bambini nati nel 2013 e nel 2014 sono pronti a vivere una delle esperienze più attese dell’estate: il IV Torneo Intergabbione, ormai diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile del calendario estivo cittadino.

La manifestazione, che si disputerà al Gabbione dei Bagni Onde del Tirreno (ex Bagni Pejani), si conferma anno dopo anno un grande successo, capace di coinvolgere centinaia di persone tra piccoli atleti, famiglie, amici e semplici appassionati. Anche le passate edizioni hanno registrato una straordinaria partecipazione sia in termini di iscritti che di pubblico, a testimonianza di quanto questo torneo sia ormai entrato nel cuore della comunità.

Per i bambini, l’Intergabbione rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. È un appuntamento atteso con trepidazione già dalla fine della scuola, il momento in cui inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso giornate di divertimento, amicizia e sana competizione da vivere insieme ai propri compagni.

I partecipanti sono stati suddivisi in 16 squadre e il torneo prenderà il via ufficialmente mercoledì sera con una serata inaugurale ai Bagni Lido. Dopo la cena insieme a tutti i protagonisti, si svolgerà la tradizionale consegna delle maglie, uno dei momenti più emozionanti e sentiti dai bambini, che potranno finalmente indossare i colori della propria squadra.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la presenza di Andrea Luci, storica bandiera amaranto, che interverrà in rappresentanza della F.O.P. Onlus, l’associazione impegnata nella lotta contro la Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, una rarissima malattia genetica. Andrea Luci sarà presente all’evento insieme alla propria famiglia, condividendo un momento speciale all’insegna dei valori dello sport, della solidarietà e della vicinanza alla comunità.

Il torneo, infatti, abbina da sempre il divertimento a un importante messaggio di solidarietà: il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alla F.O.P., trasformando ogni partita, ogni applauso e ogni momento di condivisione in un gesto concreto di sostegno.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa grande festa. Alle ore 18 prenderà il via la parata dei bambini, che partirà dall’esterno dei Bagni Onde del Tirreno per raggiungere i Bagni Lido, regalando un colpo d’occhio suggestivo e colorato che coinvolgerà tutti i presenti.

Alle ore 21 si svolgerà quindi la presentazione ufficiale del torneo, durante la quale Andrea Luci ricorderà il suo ex compagno di squadra e amico Igor Protti, simbolo indiscusso di passione, appartenenza e valori sportivi che continuano a rappresentare un punto di riferimento per intere generazioni. Sarà un momento particolarmente emozionante, dedicato alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva e nel cuore della città.

Una bella sorpresa è stata inoltre riservata a tutti coloro che vorranno partecipare alla presentazione del IV Torneo Intergabbione: la famiglia Ganni offrirà gratuitamente l’ingresso ai Bagni Lido, permettendo a tutta la cittadinanza di prendere parte a questa serata speciale e condividere da vicino l’entusiasmo e lo spirito che caratterizzano la manifestazione.

L’Intergabbione si conferma così molto più di un semplice torneo estivo: è un evento che unisce sport, educazione, amicizia, solidarietà e memoria, capace di coinvolgere un’intera città e di regalare emozioni autentiche ai suoi protagonisti.

Per chi desiderasse partecipare alla serata inaugurale, gli organizzatori consigliano la prenotazione presso il ristorante dei Bagni Lido. L’accesso alla presentazione ufficiale del torneo, invece, sarà gratuito grazie alla disponibilità e alla generosità della famiglia Ganni.

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