Jolly Libertas, la vittoria non basta: esonerato coach Angiolini

Il Jolly Libertas Livorno comunica di aver sollevato Walter Angiolini dall’incarico di capo allenatore.

La società desidera ringraziare coach Angiolini per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso durante il periodo alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Nel contempo si rende noto che la guida tecnica della squadra viene affidata a Luca Andreoli, che sarà presentato ufficialmente mercoledì alle ore 16 presso la Baracchina Bianca, in Piazza San Jacopo in Acquaviva 19.

