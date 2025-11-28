Jolly Libertas lotta fino alla fine, ma San Giovanni passa al PalaMacchia

Si chiude con una sconfitta di misura il recupero della settima giornata del girone A di serie A2: al PalaMacchia la Pol. Galli San Giovanni Valdarno si impone 69-74, al termine di una gara equilibrata e combattuta

Il Jolly parte con grande energia, firmando un avvio brillante da 10-0 che infiamma subito il pubblico di casa. Valdarno però reagisce e trova il sorpasso già nel primo periodo con una giocata di Diakhoumpa. Da lì la partita scorre in sostanziale equilibrio fino all’intervallo.

In apertura di terzo quarto le ospiti trovano due triple consecutive e arrivano fino al +10 con Ngamene, ma il Jolly non molla: prima Poggio, poi Botteghi riportano la squadra a contatto. A cinque minuti dal termine del match è Sassetti a trovare il canestro del pareggio, suggellando la rimonta amaranto, dopo un altro tentativo di fuga delle aretine. Miccio firma anche il sorpasso dall’arco, ma Valdarno risponde con un controparziale di 7-0 che indirizza il finale.

Mosetti e De Cassan chiudono la gara ai liberi (troppi quelli sbagliati dalle amaranto), consegnando la vittoria alle ospiti, che agganciano così Costa Masnaga in vetta alla classifica. Per il Jolly, comunque una prestazione di grande carattere e intensità, confermata dai 13 punti di Poggio e dai 12 di Sassetti, entrambe in doppia cifra.

La squadra amaranto esce dal campo con la consapevolezza di potersela giocare alla pari anche contro le formazioni di vertice e con la determinazione di proseguire il percorso di crescita intrapreso.

“C’è amarezza – dice coach Walter Angiolini – perché sapevamo fosse una partita difficile. San Giovanni ha mostrato tutto il suo valore e noi, senza Sofia, avevamo qualche arma in meno. Però la squadra ha dimostrato grande carattere, non ha mai mollato e ha sempre reagito. L’atteggiamento è stato ottimo. Loro sono state più intense in difesa e hanno tirato con oltre il 50% da tre, una percentuale insolita che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo mancato qualche occasione – tiri liberi, un paio di sorpassi possibili, qualche gestione offensiva con i quali avremmo forse potuto cambiare l’inerzia. Nonostante tutto, la squadra ha fatto bene. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli: i risultati arriveranno. Di positivo ci sono la crescita di Poggio e il buon contributo di Braccagni e Sassetti. Il valore dell’avversario era alto e, senza Marangoni, serviva quasi la perfezione. Siamo state brave, ma loro sono state più concrete nei momenti decisivi”.

Il tabellino Jolly: Braccagni 8 (2/2, 1/1), Marangoni NE, Stefanini NE, Sammartini* 7 (1/5, 1/3), Botteghi* 9 (2/8, 1/4), Sassetti 12 (1/2, 3/5), Rinaldi 5 (1/1 da 3), Spagnoli, Miccio* 6 (0/1, 2/10), Poggio* 13 (6/8 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira* 9 (2/4, 1/5)

Allenatore: Angiolini W.

