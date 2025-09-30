Judo Master: anche quest’anno la Toscana brilla al Campionato Italiano a squadre

Si è svolto domenica, presso il Palazzetto dello Sport di Baronissi (Salerno), il Campionato Italiano a Squadre Master di Judo che ha visto la partecipazione di sette squadre provenienti da tutta Italia. Tra queste, la rappresentativa della regione Toscana ha lasciato il segno con una prestazione solida e combattiva conquistando un meritato terzo posto.

A difendere i colori toscani, una formazione compatta e determinata, con una forte presenza di atleti livornesi tutti schierati come titolari in ogni round:

De Luca Gabriel – categoria 73 kg

Aidone Francesco Pio – categoria 81

Sturniolo Eugenio – categoria 90 kg

Taiocchi Simone – categoria +90 kg

Il percorso, che ha portato gli atleti toscani al podio, è iniziato con una vittoria contro la rappresentativa del Lazio che ha dato slancio e fiducia al gruppo. In semifinale la squadra ha affrontato un match molto equilibrato contro la formazione umbra di Spello uscendo dal tatami sconfitta ma solo dopo un confronto combattuto fino all’ultimo score.

Determinati a salire comunque sul podio, i toscani hanno affrontato nella finale per il 3°/5° posto la squadra di casa, la rappresentativa campana, imponendosi con grinta e tecnica, conquistando una meritata medaglia di bronzo sul podio nazionale.

Un risultato che premia l’impegno degli atleti e dello staff tecnico e che conferma la Toscana tra le realtà più competitive del panorama Master italiano di Judo. Grande soddisfazione del direttore tecnico della palestra Senshi Livorno di via Grotta delle Fate, Monica Iacorossi, che ha visto la presenza di ben due suoi atleti, Eugenio Sturniolo e Simone Taiocchi, gareggiare nella rappresentativa regionale in questo importante evento.

