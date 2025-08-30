Juventus Next Gen – Us Livorno 1915 2-1. Amaranto beffati nel finale

Primo ko in campionato per gli uomini di Formisano, colpiti nel finale dal gol di Anghelè che rende vano il pareggio dagli undici metri di Di Carmine. Di Deme il momentaneo vantaggio bianconero. Bene Antoni e Noce, Mawete timido, disastro Nwachukwu. Attacco spuntato

Una sconfitta che fa male. Gli uomini di Formisano cadono al Moccagatta di Alessandria per mano del sigillo di Anghelè in pieno recupero (su errore madornale di Nwahukwu) dopo l’illusorio pareggio dagli undici metri di Di Carmine (al debutto in maglia labronica) assegnato dal direttore di gara dopo il check al FVS. Di Deme il momentaneo vantaggio bianconero al 70′ (altro errore del difensore ex Primavera del Verona). Prestazione non entusiasmante quella di Dionisi e compagni, specie nella ripresa, ma indubbiamente il risultato finale va stretto ad un Livorno che non riesce a dare continuità alla vittoria casalinga con la Ternana. Qualche passo in avanti dal punto di vista del gioco si è visto, tuttavia restano ancora da calibrare i meccanismi offensivi, a fronte di una retroguardia che nonostante i due gol subiti – legati più che altro all’errore del singolo -, si conferma affidabile. Amaranto attesi adesso dall’impegno casalingo contro il Guidonia Montecelio, un test da non fallire per tornare al più presto a smuovere la classifica.

La cronaca

Sono gli amaranto a proporsi con più convinzione all’alba del match. Nei primi dieci giri d’orologio è Dionisi a flirtare per ben due volte con il vantaggio, ma né la conclusione troppo centrale dalla trequarti, né un missile da oltre metà campo sorprendono Mangiapoco. I bianconeri reagiscono ad un inizio sornione aggrappandosi alla verve di Deme (contenuto a fatica da Ghezzi) che sfonda spesso e volentieri a sinistra. Il numero 9 al quarto d’ora appoggia per Faticanti che manda però in curva dal limite dell’area. Poco più tardi è invece Biondi a mostrarsi sciupone in area piccola, sparando alto su assist di un ispirato Antoni, allo scoccare del 20’ altra chance per Dionisi, il quale si ritrova la sfera tra i piedi in area ma cicca la conclusione con il mancino. I ritmi calano un po’ con il passare dei minuti, Deme prosegue nei suoi affondi sulla destra, costringendo i vari Ghezzi e Baldi alle maniere forti ma senza mai impensierire un inoperoso Seghetti. Allo scadere della prima frazione si conferma poco concreto Biondi, impreciso di sinistro da posizione non troppo defilata su appoggio di Panaioli.

Nella ripresa Formisano toglie dalla mischia Ghezzi e Dionisi per Nwachukwu, mossa che, purtroppo, si rivelerà fatale per la formazione labronica. Dopo una prima parte di seconda frazione segnata da svariati errori tecnici da una parte e dall’altra, il match si stappa a venti dalla fine. Deme salta secco Nwachukwu e si lancia in solitaria verso la porta, Noce prova ad intervenire ma l’ex Spal ha un altro passo e trafigge Seghetti con un destro imparabile. Subito il colpo, gli amaranto si riversano in avanti senza però creare vere e proprie minacce dalle parti di Mangiapoco. L’episodio che potrebbe svoltare ancora il match capita in pieno recupero, quando Baldi calcia all’altezza del dischetto, la sfera carambola sulla mano di Scaglia ma il direttore di gara non indica il dischetto. Rigore che verrà invece assegnato dopo il check del FVS. Di Carmine si presenta dagli undici metri e firma il pareggio all’esordio in casa Livorno, gli uomini di Formisano festeggiano convinti del punto conquistato. Ma la beffa è dietro l’angolo, e il secondo errore di Nwachukwu, condanna i labronici al ko, concretizzato dal timbro in zona Cesarini di Anghelè che non lascia scampo a Seghetti.

Le pagelle:

Seghetti 6: Inoperoso nel primo tempo, lo stesso vale nella ripresa, non può nulla sui gol subiti

Ghezzi 5.5: Fa una fatica tremenda a contenere Deme che gli scappa via da tutte le parti. L’imprecisione dello stesso numero 9 bianconeri salva gli amaranto, Formisano però preferisce non correre rischi e lo toglie dalla contesa a metà gara (dal 46’ Nwachukwu 4.5: Viene bruciato da Deme in occasione del gol bianconero. Una macchia pesante per l’ex Primavera del Verona. Ma fa ancora peggio nel finale quando liscia la sfera apparecchiando il sigillo vincente di Anghelè, in pieno recupero. Esordio drammatico.)

Noce 6: Altra prestazione solida al centro della retroguardia, anche se Deme e Okoro gli creano qualche grattacapo. Non riesce ad intervenire sul 9 bianconero lanciato in porta ma le colpe non sono sue, bensì del giovane compagno di reparto

Baldi 6: Non commette particolari sbavature là dietro, fa sentire i tacchetti agli attaccanti bianconeri che gravitano dalle sue parti. Porta a casa la pagnotta.

Mawete 5.5: Con il freno a mano tirato rispetto alla prima giornata, non alza i giri del motore e non a caso gli amaranto si vedono poco e niente sulla destra. Balbettante.

Hamlili 5.5: Non eccelle in mediana, la sensazione è che con Welbeck forma una bella diga ma manca un elemento in grado di alzare un po’ il tasso tecnico della manovra labronica.

Welbeck 6: Frangiflutti di buon livello, ha qualche limite in fase di costruzione ma è l’ultimo a mollare. Si fa sentire in mediana, uno dei migliori in generale.

Antoni 6.5: Conferma le buone impressioni del debutto contro la Ternana. Si propone con costanza dalla metà campo in su, serve Biondi in area nel primo tempo ma il fantasista spara alle stelle. Batte tutti i piazzati, mette in mostra un discreto tasso tecnico.

Panaioli 6: Sicuramente meglio rispetto al timido esordio di settimana scorsa, dialoga bene con Dionisi e Biondi sulla trequarti e gestisce con calma alcuni possessi deliacati. Un po’ evanescente in zona gol, lascia spazio per l’esordio di Di Carmine. Prestazione incoraggiante la sua. (dal 60’ Di Carmine 7: Bagna il debutto in maglia amaranto con il rigore che vale il momentaneo pareggio)

Biondi 5.5: Proposto dal 1’ da Formisano, nel primo tempo si dimostra poco freddo prima sul suggerimento di Antoni e poi con un sinistro strozzato da buona posizione. Si nota poco nella seconda frazione. Tanto fumo poco arrosto insomma.

Dionisi 6: Il più pericoloso nella prima frazione, ci prova pure da metà campo ma non sorprende Mangiapoco. Al ventesimo avrebbe un’altra ghiotta occasione ma strozza troppo di sinistro. Formisano lo lascia negli spogliatoi, si guadagna comunque la sufficienza per l’impegno profuso come sempre (dal 46’ Malva 5.5: Non si vede praticamente mai, disinnescato senza troppi problemi dalla difesa di Brambilla)

All. Formisano 6: Paga l’errore (o meglio gli errori del singolo) ma la sua squadra avrebbe meritato almeno un punto dalla trasferta in quel di Alessandria. Là davanti comunque i suoi fanno ancora tanta fatica a calciare in porta, l’augurio è che col tempo tutto il potenziale offensivo (che non è poco) venga sprigionato.

Le formazioni ufficiali:

Juventus Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Scaglia; Perotti, Faticanti, Macca, Faticanti, Puczka; Deme, Guerra. All. Brambilla

Livorno (3-4-2-1): Seghetti; Ghezzi, Noce, Baldi; Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni; Panaioli, Biondi; Dionisi. All. Formisano

Qui sotto la cronaca live del match!

95' GOL DELLA JUVE! HA SEGNATO ANGHELE! Liscio clamoroso del centrale amaranto, ne approfitta Anghelè che batte Seghetti con un destro a fin di palo 93' Owusu! Non trova la porta da pochi passi il giovane talento di Brambilla 90' Saranno sei i minuti di recupero 89' GOOOOLLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO DI CARMINE! Esecuzione perfetta per l’esperto centravanti al debutto in maglia amaranto. Pareggia i conti il Livorno 88' RIGORE PER IL LIVORNO! L’arbitro indica il dischetto! 87' Check in corso per un potenziale calcio di rigore per i labronici 85' Ultimi scampoli al Moccagatta, Livorno che insiste con il forcing dalla metà campo in su 80' Cioffi sfonda a sinistra e crossa, deviazione involontaria di Scaglia, Malva colpisce male di testa e vanifica tutto 80' Ci prova Biondi con il sinistro, tiro sbilenco. Si riversano in avanti gli uomini di Formisano 75' Dentro anche Cioffi per Noce 73' Amaranto chiamati a reagire dopo il gol subito al primo vero tiro in porta subito 69' GOL DELLA JUVE NEXT GEN! HA SEGNATO DEME! Il numero 9 scappa a Nwachukwu e si invola in porta, Noce non riesce a chiudere e per l’ex prodotto della Spal è semplice trafiggere Seghetti con il destro 68' Biondi stacca di testa ma non trova lo specchio. Il guardalinee segnala comunque l’offside 67' Missile da fuori area di Hamlili, palla alta di poco 61' Debutto in maglia amaranto per Di Carmine, gli fa spazio Panaioli 58' Okoro si invola verso la porta e calcia di destro dai venti metri, blocca Seghetti 56' Tanti errori in questa prima parte di secondo tempo, latitano le occasioni da gol 49' Baldi stacca da calcio di punizione, palla oltre il montante Al via la ripresa al Moccagatta, doppio cambio per Formisano, fuori Dionisi e Ghezzi e dentro Malva e Nwachukwu Termina il primo tempo al Moccagatta. Amaranto decisamente più pericolosi con Dionisi e Biondi, per la Juve Next Gen è Deme l’unico a farsi notare negli ultimi venti metri 44' Ancora Biondi sprecone! Panaioli tocca per l’ex Union Clodiense che non trova lo specchio con il mancino da buona posizione. Altra chance per gli uomini di Formisano 43' Il direttore di gara lascia proseguire, nessuna sanzione per il difensore amaranto 41' Check in corso del FVS per una trattenuta di Ghezzi su Deme 39' Deme strappa ancora a destra, Okoro riceve in area ma viene chiuso da Noce in scivolata 39' Ritmi un po’ più blandi in questo finale di frazione 34' Macca dai trenta metri, palla in curva 32' Ghezzi atterra Deme, punizione per i bianconeri. Molto vivace l’attaccante di Brambilla, faticano a contenerlo gli amaranto 29' Giallo anche Hamlili, reo di aver trattenuto il pallone con le mani 28' Baldi atterra Guerra, punizione per i ragazzi di Brambilla 25' Partita aperta tra le due compagini, Livorno che prova ad approfittare degli spazi concessi dai bianconeri 23' Antoni sventaglia per Mawete che si accentra e spara di sinistro, conclusione sballata quella dell’esterno di Formisano 21' Rimpallo che favorisce Dionisi in area, l’ex Ternana cerca l’angolino ma colpisce male con il piede debole. Altra occasione per gli amaranto 17' Biondi! Antoni centra dalla sinistra per il numero 14 che manda alto da ottima posizione 15' Altro break di Deme, scarico per Faticanti che spara alle stelle da fuori area. buona chance per i piemontesi 14' Puczka ci prova con il sinistro, solo esterno della rete per il giovane talento bianconero 12' Ammonito Noce, punizione dal limite per la Juve Next Gen 11' Dionisi prova un eurogol da oltre la metà campo, la sfera finisce tra le braccia di Mangiapoco 8' Tanto movimento del terzetto offensivo amaranto che non offre punti di riferimento alla retroguardia di casa 6' Deme scappa via sulla destra, Ghezzi concede il corner 3' Dionisi riceve sulla trequarti e calcia con il mancino, blocca Mangiapoco senza patemi 2' Affondo di Mawete sulla destra, chiude in out la difesa bianconera. Subito avanti gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

