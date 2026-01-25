Karate antico, Alessandro Calamai ottiene il massimo riconoscimento
Il maestro dell’Okinawa-Te Livorno ha ricevuto il Diploma di Maestro di Terzo Livello, attestato che premia un lungo percorso di studio, pratica e insegnamento e rafforza il suo impegno educativo nel Karate Antico
Il maestro di Karate Alessandro Calamai, referente dell’Okinawa-Te Livorno – stile Shorinji Ryū, Karate Antico, ha recentemente ricevuto il diploma di Maestro di Terzo Livello Endas, il massimo livello previsto dall’ente per l’insegnamento delle arti marziali. Il riconoscimento attesta un percorso di lunga esperienza, fondato su studio, pratica costante e dedizione all’insegnamento, e certifica l’autorevolezza del ruolo del Maestro intesa non come prestigio personale, ma come responsabilità educativa e capacità di trasmissione dei valori marziali. L’attività dell’Okinawa-Te Livorno si svolge all’interno del Dojo Vento d’Oriente, realtà storica del territorio livornese che ospita e promuove diverse arti marziali, rappresentando un luogo di incontro, pratica e crescita condivisa tra discipline e scuole. Il dojo, guidato dal maestro Giacomo Santaniello, è da anni un punto di riferimento per la formazione marziale e culturale in città. Nel suo insegnamento, il maestro Calamai porta avanti una visione del Karate Antico che va oltre l’aspetto sportivo, ponendo al centro la formazione della persona, la disciplina, il rispetto e la crescita interiore. Il diploma ricevuto non rappresenta un punto di arrivo, ma un impegno rinnovato nel proseguire questo percorso con umiltà, coerenza e passione. A partire dal mese di febbraio, Alessandro Calamai collaborerà inoltre in attività formative presso il Liceo Enriques di Livorno, affiancando all’impegno scolastico la consueta attività svolta al Dojo Vento d’Oriente.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.