Karate antico, Alessandro Calamai ottiene il massimo riconoscimento

Il maestro dell’Okinawa-Te Livorno ha ricevuto il Diploma di Maestro di Terzo Livello, attestato che premia un lungo percorso di studio, pratica e insegnamento e rafforza il suo impegno educativo nel Karate Antico

Il maestro di Karate Alessandro Calamai, referente dell’Okinawa-Te Livorno – stile Shorinji Ryū, Karate Antico, ha recentemente ricevuto il diploma di Maestro di Terzo Livello Endas, il massimo livello previsto dall’ente per l’insegnamento delle arti marziali. Il riconoscimento attesta un percorso di lunga esperienza, fondato su studio, pratica costante e dedizione all’insegnamento, e certifica l’autorevolezza del ruolo del Maestro intesa non come prestigio personale, ma come responsabilità educativa e capacità di trasmissione dei valori marziali. L’attività dell’Okinawa-Te Livorno si svolge all’interno del Dojo Vento d’Oriente, realtà storica del territorio livornese che ospita e promuove diverse arti marziali, rappresentando un luogo di incontro, pratica e crescita condivisa tra discipline e scuole. Il dojo, guidato dal maestro Giacomo Santaniello, è da anni un punto di riferimento per la formazione marziale e culturale in città. Nel suo insegnamento, il maestro Calamai porta avanti una visione del Karate Antico che va oltre l’aspetto sportivo, ponendo al centro la formazione della persona, la disciplina, il rispetto e la crescita interiore. Il diploma ricevuto non rappresenta un punto di arrivo, ma un impegno rinnovato nel proseguire questo percorso con umiltà, coerenza e passione. A partire dal mese di febbraio, Alessandro Calamai collaborerà inoltre in attività formative presso il Liceo Enriques di Livorno, affiancando all’impegno scolastico la consueta attività svolta al Dojo Vento d’Oriente.

