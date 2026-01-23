Karate: Corvaglia oro e Pili bronzo al Gran Prix Croazia

Il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno si proietta sulla scena internazionale di Karate prendendo parte, con alcuni dei suoi atleti, alla prestigiosa competizione Gran Prix Croatia, svoltasi nel fine settimana scorso presso l’impianto sportivo di Rijeka, in Croazia.

I dati ufficiali forniti dall’organizzazione testimoniano l’importanza dell’evento: 1.589 atleti iscritti, 232 club partecipanti e 27 nazioni rappresentate. Un grande successo per quella che è stata la prima competizione internazionale individuata e inserita nel calendario stagionale dal club livornese, che veste i colori blu/azzurro della Forza Armata.

Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” il risultato di maggior rilievo è arrivato grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Edoardo Pili, nella classe Under 10, categoria -27 kg. Il giovanissimo atleta ha dimostrato impegno, determinazione e una forte volontà di emergere nel proprio percorso di crescita sportiva.

Da segnalare anche i due settimi posti ottenuti durante le fasi di ripescaggio da Bianca Boni e Valentina Strazzabosco. A un passo dalla zona medaglie si è fermato Jacopo Citi che, dopo quattro incontri combattuti, ha concluso la sua gara ai quarti di finale.

Nella specialità Kata “forme” la medaglia d’oro è stata conquistata da Vincenzo Corvaglia, autore di una prova di alto livello che ha confermato la qualità del lavoro svolto dal settore classe master del club.

Buone, seppur non sufficienti per il passaggio del turno, le prove offerte da Olga Giuntini e Andrea Bozzi, Simone Corvaglia che hanno comunque mostrato segnali positivi in un contesto di alto livello.

La trasferta è stata guidata dal maestro Antonio Citi, con il supporto dell’accompagnatore ufficiale Andrea Boni.

