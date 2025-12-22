Karate. D’Ambra nuovo allenatore per l’Asd 187 Folgore

Un nuovo e significativo traguardo per la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, realtà sportiva che continua a investire con convinzione nella crescita interna e nella qualità della propria struttura tecnica. Dalla formazione dirigenziale alla costruzione di uno staff sempre più qualificato, il club conferma una visione orientata all’eccellenza sportiva ed educativa.

L’ultimo tassello di questo percorso è rappresentato da Antonio D’Ambra, che ha brillantemente superato il corso di “Allenatore Base di Karate”, ottenendo la qualifica ufficiale di Insegnante Tecnico FIJLKAM-CONI. Un riconoscimento che premia un cammino lungo oltre trent’anni nel mondo del Karate, vissuto con passione, dedizione e spirito di servizio.

L’esame finale si è svolto sabato 20 dicembre presso l’impianto sportivo Accademia Karate di Montevarchi (AR), sotto la supervisione della Commissione Esaminatrice del CRTK – Comitato Regione Toscana settore Karate, composta dai Maestri data-start=”1523″ data-end=”1539″>Lino Milanta, Massimo Costanzo ed Edgardo Artini.

Con l’ingresso di D’Ambra, la ASD Esercito – 187 Folgore porta a undici il numero complessivo degli Insegnanti Tecnici qualificati, consolidando una struttura sempre più solida, preparata e capace di garantire standard elevati sia sul piano sportivo che su quello educativo.

La qualità dell’offerta formativa è certificata dalla FIJLKAM, Federazione di riferimento del CONI, riconosciuta a livello nazionale per l’alto livello tecnico e didattico. Proprio il fatto che la formazione dei tecnici sia organizzata e supervisionata direttamente dalla Federazione rappresenta una garanzia fondamentale per società, atleti e famiglie.

Un insegnante qualificato FIJLKAM assicura infatti allenamenti sicuri, una preparazione tecnica adeguata, una crescita sportiva strutturata e il pieno rispetto delle normative federali e CONI, elementi indispensabili per tutelare la salute e lo sviluppo dei praticanti di ogni età.

Altro aspetto centrale è l’aggiornamento continuo: i tecnici federali sono chiamati a partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento, mantenendo così nel tempo elevati standard professionali e metodologici.

La qualifica di Insegnante Tecnico FIJLKAM non rappresenta soltanto un titolo formale, ma un riconoscimento ufficiale della capacità di formare, guidare e sviluppare atleti secondo criteri nazionali e internazionali. Un marchio di affidabilità e professionalità riconosciuto all’interno della comunità sportiva e istituzionale.

La FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – è l’organismo riconosciuto dal CONI per le discipline del Karate in Italia, con oltre 120.000 tesserati e migliaia di tecnici formati. Ottenere una qualifica federale significa aver seguito un percorso ufficiale, superato esami regolamentati e possedere competenze che spaziano dalle conoscenze tecniche alle metodologie di allenamento, dalla sicurezza alle capacità didattiche, fondamentali per l’insegnamento in ogni fascia d’età.

Un passo avanti importante per Antonio D’Ambra e per tutta la ASD Esercito – 187 Folgore, che conferma la volontà di crescere investendo in competenza, visione e professionalità.

