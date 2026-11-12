Karate Folgore: Citi e Corvaglia premiati dal sindaco Salvetti

Un momento di particolare soddisfazione per l’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ieri, 11 novembre, ha preso parte alla cerimonia dedicata al merito sportivo, promossa dall’Amministrazione Comunale

Un momento di particolare soddisfazione per l’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ieri, 11 novembre, ha preso parte alla cerimonia dedicata al merito sportivo, promossa dall’Amministrazione Comunale nella cornice istituzionale di Palazzo Comunale, in Piazza del Municipio.

A ricevere il riconoscimento dalle mani del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, sono stati i giovani karateka Jacopo Citi e Samuele Corvaglia, premiati per i traguardi raggiunti nei rispettivi percorsi agonistici.

Jacopo Citi si è distinto per un percorso sportivo sviluppato dalla categoria Under 14 fino alla Under 18, attraverso competizioni di alto profilo nazionale e internazionale, tra cui i Campionati Italiani, il circuito Open League e la Karate 1 WKF Youth League.

Tra i risultati più significativi, il 1° posto nel ranking nazionale di merito al termine della stagione 2023, espressione di un cammino caratterizzato da continuità agonistica, determinazione e progressiva crescita tecnica e personale.

Samuele Corvaglia è stato premiato per i risultati conseguiti nell’attività agonistica giovanile, frutto di passione, impegno e costante volontà di migliorarsi, attraverso esperienze competitive che contribuiscono alla sua formazione sportiva.

Alla cerimonia ha preso parte, in rappresentanza del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, il Sottufficiale di Corpo, 1° Luogotenente Vincenzo Maggini. Presenti anche i tecnici dell’associazione, Antonio Citi, direttore tecnico del club, e Vincenzo Corvaglia, che seguono il percorso di preparazione e crescita degli atleti.

L’iniziativa ha sottolineato il valore dello sport quale strumento educativo e formativo, capace di trasmettere disciplina, rispetto, responsabilità e spirito di squadra, accompagnando i giovani non soltanto nella competizione, ma anche nella crescita personale.

L’Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno, presieduta da (1º Lgt ris.) Costantino Oliverio, prosegue la propria attività attraverso progetti di formazione, preparazione tecnica e partecipazione alle competizioni, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani atleti.

Dall’associazione un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Livorno e al Sindaco Luca Salvetti per l’attenzione dedicata allo sport giovanile, oltre che al 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” per la costante vicinanza e il sostegno alle attività associative.

Un traguardo significativo per Jacopo Citi e Samuele Corvaglia, che rappresenta al tempo stesso un riconoscimento del percorso compiuto e uno stimolo ad affrontare nuove sfide con impegno, passione e determinazione.

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