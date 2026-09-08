Karate. I folgorini Ligas e Diodato bronzo in Croazia

Gli atleti livornesi, guidati dal direttore tecnico Antonio Citi, hanno affrontato la competizione con una formazione giovane, ancora in piena costruzione agonistica, ma già capace di confrontarsi in un contesto internazionale di rilievo

Nuova e significativa esperienza internazionale per la giovanissima squadra in formazione dell’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, impegnata in Croazia in occasione del 30° Međimurje Open di Čakovec, importante appuntamento internazionale di Karate. Gli atleti livornesi, guidati dal direttore tecnico Antonio Citi, hanno affrontato la competizione con una formazione giovane, ancora in piena costruzione agonistica, ma già capace di confrontarsi in un contesto internazionale di rilievo.

La squadra ha conquistato due medaglie di bronzo grazie a Gabriele Ligas, terzo classificato nella categoria Kumite Under 12 -44 kg, e Matteo Diodato, salito sul terzo gradino del podio nella categoria Kumite Under 10 -35 kg.

A completare i piazzamenti della trasferta sono arrivati il 5° posto di Elyas Amir Rizzo nel Kumite U14 -45 kg e il 7° posto di Bianca Boni nel Kumite U14 -47 kg.

Risultati che assumono un valore particolare proprio perché maturati all’interno di una squadra giovanissima e ancora in formazione, costruita attraverso un percorso progressivo fatto di allenamento, continuità, esperienza e confronto agonistico.

La partecipazione al Međimurje Open va infatti oltre il semplice risultato sportivo. Gareggiare in un contesto internazionale significa confrontarsi con avversari, scuole e metodologie differenti, sviluppando capacità di adattamento, gestione della pressione, consapevolezza tecnica e maturità competitiva.

La trasferta croata si inserisce nella programmazione dell’ASD Esercito – 187° Folgore, che continua a investire sulla formazione globale dei propri giovani atleti e sulla costruzione di un autentico mindset agonistico.

Il lavoro trova continuità anche nel Progetto Folgore Summer Days, laboratorio formativo e multidisciplinare nel quale la preparazione specifica del Karate viene integrata con esperienze motorie e metodologiche finalizzate alla crescita complessiva dell’atleta.

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