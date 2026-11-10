Karate, Ronin Livorno protagonista alle qualificazioni regionali: Pintea 3° posto e vola agli Italiani
Ottimo risultato per la scuola Ronin Karate Livorno alle Qualificazioni Regionali Toscana Fijlkam, disputate domenica 8 novembre a Vecchiano. L'atleta si è classificato terzo nel Kata Esordienti, conquistando il pass per il Campionato Italiano
La scuola A.S.D. Ronin Karate Livorno festeggia un importante risultato sportivo. In occasione delle Qualificazioni Regionali Toscana Karate Fijlkam, svoltesi domenica 8 novembre a Vecchiano, in provincia di Pisa, l’atleta Alessio Pintea ha conquistato il terzo posto nella specialità Kata, categoria Esordienti.
Un piazzamento che vale molto più di una medaglia: grazie alla prestazione offerta sul tatami, Pintea ha infatti ottenuto la qualificazione alla fase nazionale, dove rappresenterà i colori della scuola livornese.
Il Campionato Italiano Fijlkam si svolgerà al PalaElachem di Vigevano, in provincia di Pavia, dove il giovane karateka avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti della categoria a livello nazionale.
Nella foto, da sinistra: il maestro Toni Alberto, l’atleta Alessio Pintea e l’istruttore Gabriele Loddo.
Un risultato che riempie d’orgoglio la Ronin Karate Livorno e premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.