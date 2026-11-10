Karate, Ronin Livorno protagonista alle qualificazioni regionali: Pintea 3° posto e vola agli Italiani

La scuola A.S.D. Ronin Karate Livorno festeggia un importante risultato sportivo. In occasione delle Qualificazioni Regionali Toscana Karate Fijlkam, svoltesi domenica 8 novembre a Vecchiano, in provincia di Pisa, l’atleta Alessio Pintea ha conquistato il terzo posto nella specialità Kata, categoria Esordienti.

Un piazzamento che vale molto più di una medaglia: grazie alla prestazione offerta sul tatami, Pintea ha infatti ottenuto la qualificazione alla fase nazionale, dove rappresenterà i colori della scuola livornese.

Il Campionato Italiano Fijlkam si svolgerà al PalaElachem di Vigevano, in provincia di Pavia, dove il giovane karateka avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti della categoria a livello nazionale.

Nella foto, da sinistra: il maestro Toni Alberto, l’atleta Alessio Pintea e l’istruttore Gabriele Loddo.

Un risultato che riempie d’orgoglio la Ronin Karate Livorno e premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra.

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