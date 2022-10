Kitesurf, Francesca sfiora il podio mondiale

La livornese della Duotone, impegnata in Arabia Saudita, si è fermata ad un passo dal podio mondiale arrivando fino alla "heat" della semifinale dove si è piazzata terza su quattro sfiorando così la qualificazione per la finalissima

Non è nuova a questo genere di imprese. Francesca Bagnoli, 28enne livornese, ci ha già abituati in passato a podi iridati e conquiste internazionali grazie alle sue prestazioni con il kitesurf. E anche questa volta, a Neom in Arabia Saudita, la nostra concittadina non ha mancato di stupire tornando alla ribalta intercontinentale dopo anni di inattività.

La livornese della Duotone si è fermata ad un passo dal podio mondiale arrivando fino alla “heat” della semifinale dove si è piazzata terza su quattro sfiorando così la qualificazione per la finalissima. L’impresa del podio ai mondiali era stata già realizzata quando nel 2017 centrò il terzo posto e il nostro quotidiano le dedicò un ampio articolo con intervista a firma di Filippo Ciapini (clicca qui per leggerla).

Condividi: