La Asd 187 Folgore accede alle finali nazionali di karate

Continua il percorso agonistico del settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista nel weekend appena trascorso alla fase di qualificazione regionale per il Campionato Italiano Juniores (16-17 anni), organizzata dal Comitato Regionale Toscana – Settore Karate FIJLKAM, presso l’impianto sportivo di Certaldo (FI).

Nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato), Jacopo Citi si è conquistato la medaglia d’oro nella categoria -68 kg, dominando l’intero percorso con 4 vittorie nette: 10-0, 2-0, 8-0 e una finale vinta per giudizio arbitrale “antri” per 4 a 0, dimostrando grande padronanza e superiorità tecnica.

Nella stessa specialità, Nicholas Simonetti ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nella -50 kg, mentre Edoardo Ligas ha chiuso al 5º posto nella -68 kg, confermando un buon livello competitivo.

Nel Kata (forma), Simone Corvaglia, al suo esordio nella categoria, ha centrato uno splendida medaglia d’argento, sottolineando una crescita costante nel suo percorso agonistico.

Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dallo staff tecnico composto da Antonio Citi, Vincenzo Corvaglia, Rico Simonetti e Graziano Ligas.

Un fine settimana di soddisfazioni che testimonia l’impegno e la qualità della preparazione dell’intero gruppo giovanile Folgore, che sarà impegnato nelle finali nazionali nei giorni di sabato 22 e domenica 23 prossimi, presso il Centro Olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

