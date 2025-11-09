La Bi.Emme Service Libertas lotta ma cade ad Avellino: 87-80

Il finale è stato equilibrato e deciso dagli episodi. Avellino è stata più lucida della Bi. Emme Service e l’ha portata a casa lasciando la LL ha meditare su ciò che poteva essere e invece non è stato

Terza sconfitta consecutiva in trasferta per la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947. Dopo Torino e Scafati, anche Avellino sul parquet di casa, si porta via il referto rosa al termine di una partita avvincente.

Gruppo Lombardi privo del play Chandler, ma con un Alessandro Grande in versione gran soirée, un Dell’Agnello da doppia doppia (17 punti di cui almeno 8 concessi dalla LL in modo fin troppo facile… e 10 rimbalzi) e uno Lewis ai limiti della perfezione.

L’inizio della Libertas è stato freddino, mentre Avellino è andata subito in gas grazie alle alte percentuali nel tiro da 3 punti. Amaranto, invece farraginosi in attacco. Tuttavia, il vantaggio dei padroni di casa non ha mai raggiunto dimensioni eclatanti: al massimo 7 punti in un paio di circostanze. Sul 33-26, però la Libertas si è svegliata. Tiby ha iniziato a fare canestro con continuità, la difesa ha cominciato a funzionare ed in 7’ il break di 20 a 5 ha portato le due squadre all’intervallo lungo sul +8 per gli Amaranto.

La partita, però, non aveva ancora presa la piega definitiva perché nel terzo quarto Avellino ha riacciuffato la Libertas, l’ha superata e poi – nella quarta frazione – ha provato pure a staccare (68-60). La squadra di Diana, però, non muore mai. Nonostante l’inerzia fosse nelle mani degli avversari, è tornata dentro il match (68-67, poi 71-70). Il finale è stato equilibrato e deciso dagli episodi. Avellino è stata più lucida della Bi. Emme Service e l’ha portata a casa lasciando la LL ha meditare su ciò che poteva essere e invece non è stato.

Unicusano Avellino Basket – Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80 (25-20, 13-26, 23-11, 26-23)

Unicusano Avellino Basket: Jaren Lewis 23 (4/7, 2/8), Giacomo Dell’ agnello 17 (6/8, 1/1), Alessandro Grande 17 (3/4, 3/7), Federico Mussini 10 (0/4, 2/6), Alexander Cicchetti 8 (3/4, 0/0), Andrea Zerini 6 (1/3, 1/1), Mikk Jurkatamm 5 (0/0, 1/3), Giovanni Pini 1 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/1), J.j. Chandler 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Giacomo Dell’ agnello 10) – Assist: 18 (Mikk Jurkatamm 7)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 27 (4/4, 6/13), Matthew james Tiby 24 (7/12, 2/6), Ariel Filloy 10 (2/2, 1/4), Niccolo Filoni 6 (3/4, 0/2), Luca Tozzi 5 (1/1, 0/2), Fabio Valentini 4 (2/3, 0/5), Luca Possamai 2 (1/3, 0/0), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/1), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 28 9 + 19 (Matthew james Tiby 8) – Assist: 8 (Matthew james Tiby 3)

