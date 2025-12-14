La Libertas a Rieti senza Woodson

Seconda trasferta consecutiva per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che dopo la sconfitta sul campo della Fortitudo Bologna, scende al PalaSojourner di Rieti per affrontare la Real Sebastiani di coach Franco Ciani.

Gli Azulgrana hanno appena cambiato un americano. Jarvis Williams è passato a Bergamo da dove hanno prelevato Dustin Hogue che rende ancora più muscolare la squadra di casa. A Rieti mancherà Fabio Mian (problema muscolare), ma la Libertas non è da meno, visto che è rimasto a casa Avery Woodson, pure lui alle prese con il fastidio muscolare accusato domenica scorsa a Bologna.

In casa amaranto ci sarà il debutto del neoacquisto Fabio Penna. Il play ex Verona può garantire qualche minuto di qualità ad Andrea Diana.

Rieti è squadra assai forte e costruita per provare il salto in A e infatti si trova nel gruppo delle più forti. Guariglia, Piunti, ma pure Paesano sono il simbolo di una squadra molto ‘fisica’ proprio come Bologna e Verona che la LL ha affrontato nelle ultime due giornate di campionato. Attenzione poi al play Perry che viaggia con quasi 16 punti di media con buonissime percentuali dal campo-

Rieti vanta la migliore percentuale nel tiro da 2 ed è sul podio per palle recuperare. Per questo motivo la Libertas dovrà giocare con la massima attenzione per tutti i quaranta minuti.

