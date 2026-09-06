La Libertas batte la Gema (81-74). Graves ne fa 28 ma Tiby è ko

In foto di Samuele Messerini, Jayvon Graves straripante alla prima uscita ufficiale in maglia amaranto con 28 punti a registro

Dopo appena 20 giorni di preparazione, la squadra di Andrea Diana supera la T Gema degli ex Andreazza e Bargnesi al trofeo Lovari. Preoccupano le condizioni di Matt Tiby, uscito dopo un duro fallo

La Libertas Livorno 1947 fa centro al primo confronto della sua preseason con una squadra della stessa categoria, la T Gema Montecatini dei grandi ex coach Marco Andreazza ed Andrea Bargnesi. Il successo (81-74) consente agli Amaranto di staccare il biglietto per la finale del Trofeo Lovari di Lucca. La squadra di Andrea Diana scenderà in campo domani sera alle 21 contro la vincente della semifinale tra Brindisi e Pistoia.

Sulla soddisfazione per il successo (arrivato alla distanza contro una buonissima squadra) si è posato un velo di preoccupazione per le condizioni di Matt Tiby, uscito a fine secondo quarto dopo aver subito un duro fallo dal termale Barnett, a sua volta tenuto in panchina da Andreazza per tutto il resto della partita.

La Libertas ha messo insieme una prestazione di grande solidità. Dopo appena 20 giorni di preparazione, nessuno chiede la luna nel pozzo agli Amaranto, ma il modo in cui hanno reagito alla spallata della T Gema, volata a +10 (38-28) a secondo quarto inoltrato, fa capire quando sia tosta la tempra dei ragazzi di Diana. Nel momento più difficile, in pochi minuti hanno riportato in equilibrio la sfida (38 pari grazie ad un Graves straripante) e poi nella terza frazione hanno stretto le maglie difensive e trovato soluzioni più fluide in attacco fino a raggiungere un vantaggio che sfiorava la doppia cifra. I termali, però, sospinti da un buon Strautmanis sono riusciti a riportarsi fino a un possesso di distanza. Nel finale però, la Libertas non ha mai tremato. Anzi, ha allungato ancora e nei minuti conclusivi Montecatini, complice qualche sbavatura offensiva della LL, ha limato il divario. In casa Amaranto molto bene Cournohh e Graves. In crescita Possamai e Vildera.

LIBERTAS-GEMA 81-74 (16-18, 38-38; 63-55)

Libertas Livorno: Gaeta, Graves 28, Tiby 2, Valentini 3, Tozzi 1, Piccoli 2, Sakine 2, Penna 6, Cournooh 21, Possamai 5, Vildera 7, Filoni 4 Coach: Andrea Diana

Arbitri: Ursi-Maschio-Luchi

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