La Libertas consegna le chiavi del fortino a Mestre: 75-79

La prima sconfitta stagionale al Modigliani Forum avviene davanti alle telecamere della RAI e con il record di pubblico: 4.122 presenze. Miglior marcatore amaranto è Tiby con 24 punti. Male le percentuali dall'arco per i padroni di casa

Prima sconfitta al Modigliani Forum per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che cede il passo a Gemini Mestre dopo una partita che ha visto gli ospiti quasi sempre avanti nel punteggio e bravi a resistere alle spallate amaranto. Il successo dei veneti è meritato (clicca qui per consultare il tabellino).

Mestre ripresenta a sorpresa Stewart, ristabilito dopo l’infortunio, e tiene fuori Alipiev. In casa Libertas è ancora assente Avery Woodson a causa del guaio muscolare accusato il 7 dicembre a Bologna. Il giocatore prima della partita è stato premiato come miglior straniero del campionato per il mese di novembre. Ovvio che la sua defezione, in una partita molto tirata, abbia pesato. In casa Libertas, però nessuno cerca alibi né nella mancanza del suo maggiore terminale offensivo, né in un arbitraggio non all’altezza della situazione e che chiuso male la serata con una solare infrazione di passi di Stewart non fischiata a 4 secondi e mezzo dalla fine con Mestre sul +3. Ma tant’è.

La Libertas era pure partita bene: Valentini on fire l’ha spinta subito sul 7 a 2, ma Mestre con gli americani e con Galmarini ha subito rigirato l’inerzia. 0 a 11 di parziale e 7-13 con la Libertas innervosita dal metro arbitrale, poco lucida in attacco e non ermetica in difesa. Mestre è arrivata a +9 (9-18) e ha chiuso la prima frazione sul +7 (13-20). Nel secondo quarto la LL ha provato ad accorciare ed in parte c’è riuscita, ma qualche forzatura gli errori su numerosi tiri aperti, non hanno colmato il gap. Mestre ha difeso molto bene e si è presentata al giro di boa sul +5 (34-39).

Il terzo quarto è stato il migliore della Libertas che di garra è tornata in partita: 41 pari. E da lì è iniziato un lungo braccio di ferro. Curry ha continuato il suo show (gran partita la sua) mentre in casa amaranto Penna e Tiby (nonostante i tanti errori dell’americano nei tiri da 3) hanno tenuto la barca in linea di galleggiamento. Il primo vantaggio dopo molti minuti (53-51) è subito vanificato da una tripla di Aromando in chiusura di frazione (53-54 al 30’). Nell’ultimo quarto a spaccare la partita sono le forzature amaranto in attacco, due tiri da tre ‘entra ed esce’ di Tiby, puniti da tre triple (due di Stewart, di cui una assai fortunosa e una di Aromando). Nel finale i disperati canestri da 3 della Libertas riportano la squadra di Diana a -2 a 5” dalla sirena (75-77) prima dell’ultima topica arbitrale.

