La Libertas torna al Modigliani: mercoledì sera arriva l’Urania Milano di Cardani

Mercoledì 29 ottobre alle 20,45 al Modigliani Forum arriva l'Urania Milano di coach Cardani. Diana: “Vogliamo riscattarci subito” – Fantoni: “Sfida ostica ma siamo pronti”

Dopo la sconfitta di misura sul parquet di Scafati, la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è pronta a tornare davanti al proprio pubblico. Mercoledì 29 ottobre, alle 20,45, al Modigliani Forum, i ragazzi di coach Andrea Diana affronteranno l’Urania Milano nel turno infrasettimanale del campionato di serie A2.

Un match importante per ritrovare morale e continuità, come spiega l’allenatore amaranto:

“Arriviamo da una sconfitta in volata a Scafati. Abbiamo voglia di tornare subito in campo — commenta Diana —. Spesso questo campionato dà la possibilità di un riscatto immediato. Abbiamo avuto due giorni per gestire la partita e il lungo viaggio, recuperando energie per arrivare integri alla palla a due. Milano occupa l’ultima posizione in classifica, ma ha giocatori di primo livello come Alessandro Gentile e Kevion Taylor. Sarà una sfida dura e complicata, ma siamo carichi e felici di ritrovare il nostro pubblico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Tommaso Fantoni, che chiama a raccolta i tifosi: “Affrontiamo una partita ostica, particolare. La sconfitta con Scafati ci ha fatto crescere ma anche male, quindi vogliamo riprenderci subito. Milano ha un roster importante e una classifica che non rispecchia il suo valore. Gentile sta giocando da leader vero, e Taylor è una seconda punta di qualità. Con l’aiuto del nostro pubblico, che spero numeroso nonostante il turno infrasettimanale, vogliamo dare tutto”.

In casa Libertas resta ai box Nicolò Isotta, alle prese con un problema al polpaccio.

Dall’altra parte, l’Urania Milano arriva a Livorno dopo la sconfitta con Torino e con la voglia di invertire la rotta. “Sarà una partita durissima — avverte coach Marco Cardani — contro una squadra che può contare su un fattore campo importante e su due stranieri molto produttivi. Dobbiamo ritrovare energie e continuità per restare competitivi per tutti i 40 minuti”.

Anche Lionel Abega è pronto alla battaglia: “Ci aspetta una sfida tosta, ma vogliamo mettere maggiore intensità e lucidità nei momenti chiave. Daremo tutto per provare a conquistare una vittoria fondamentale”.

Tra le novità in casa Urania, l’assenza per infortunio del capitano Andrea Amato e il recente arrivo del centro Alessandro Morgillo, classe 1999, 204 cm, proveniente dalla JuVi Cremona.

