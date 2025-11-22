La Libertas torna al successo in trasferta: battuta Roseto per 65-72

La doppia L torna a sorridere lontano dal Modigliani Forum. Tra i singoli Woodson con 18 punti e un immenso e chirurgico Tozzi autore di una prova da sottolineare

Dopo quattro sconfitte esterne consecutive, la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al successo in trasferta. Il campo di Roseto – un anno e cinque mesi dopo l’indimenticabile gara-5 di playoff che consegnò agli amaranto la serie A2 – si conferma amico. Non è stata una partita indimenticabile, perché le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. La Libertas ha avuto il grandissimo merito di gestire bene i possessi decisivi e di ripartire nelle due circostanze in cui gli Abruzzesi si erano rifatti sotto (clicca qui per consultare il tabellino finale del match).

Alla Liofilchem mancano Cinciarini e Landi (quest’ultimo in panchina per onor di firma) oltre al lungodegente Durante. In casa Libertas, invece, è il solo Isotta a marcar visita, perché Valentini ha recuperato e parte nello starting five. Gli abruzzesi sento il peso della classifica. La Libertas invece, la fatica di un inizio di campionato da 12 partite in 50 giorni. La tredicesima – al bando la scaramanzia – è quella buona. Tiby è il califfo del pitturato (chiuderà con una doppia doppia con più rimbalzi catturati che punti realizzati). Piccoli e Filoni si sacrificano per francobollare Robinson. Tozzi è il chirurgo, Filloy dispensa esperienza. E Woodson, dopo un avvio diesel, ha spaccato la partita nel finale con l’unica tripla della sua serata.

I primi due quarti scorrono sul filo dell’equilibrio. Dopo il 14 pari del primo intervallo, la Libertas prova la fuga e sale a +6 (19-25) prima di un passaggio a vuoto che costa un break negativo di 0-10. Così Roseto si porta a +4 (29-25). Amaranto comunque pronti a rientrare e a chiudere avanti al 20’ (37-39) grazie a una tripla di tabella di Tozzi.

A inizio terzo quarto la difesa opprimenti della Libertas dà i suoi frutti. Roseto segna due punti in 5’40”, e gli Amaranto allungano. Lo strappo si allunga fino al +10 (43-53 al 26’44” con tripla di Filloy). Di nuovo, però gli Abruzzesi rientrano, complici un fallo su tiro da tre di Sperduto e contestuale tecnico a Diana. 10-0 di controparziale ed è parità prima che un’altra tripla segnata da Tozzi in chiusura di tempo scolpisca il 53-56 del 30’.

Nell’ultimo tempino Roseto cozza contro la difesa libertassina, ma gli amaranto hanno impiegato qualche minuto di troppo per chiudere definitivamente la partita che era già ben indirizzata. Un tap in di Tozzi (immenso) un offensivo con conseguente canestro di Piccoli e una tripla di Woodson hanno chiuso il conto. E mercoledì al Modigliani arriva Cremona.

