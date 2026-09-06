La Libertas vince il Trofeo Lovari battendo Pistoia (72-67)

FOTO SAMUELE MESSERINI

Gli amaranto, privi dell’infortunato Tiby, superano Pistoia nella finale del torneo di Lucca. Decisivi i 27 punti di Graves, autore anche dei sette punti consecutivi che hanno rilanciato la squadra di Diana nel momento più difficile

La Libertas Livorno 1947 si è aggiudicata il Trofeo ‘Carlo Lovari’ di Lucca, giunto all’undicesima edizione. Gli Amaranto – in tenuta nera – hanno vinto la finale contro Pistoia con il punteggio di 72 a 67. Il successo – seppure arrivato nel contesto di una sfida di precampionato – è comunque assai significativo perché gli avversari si sono presentati al completo, mentre la squadra di Diana ha dovuto fare a meno di Matt Tiby, out dopo l’infortunio rimediato nella semifinale contro la T Gema Montecatini.

Il Coach amaranto ha inserito il giovane Sakine nello starting five nello spot di 4, con Vildera 5. La Libertas ha subito preso in mano la partita grazie alla sapiente regia di Penna ed ai canestri di Graves e Tozzi. Buono anche l’atteggiamento difensivo che ha costretto Pistoia a girare al largo e a cercare molto spesso le conclusioni dalla distanza con poca fortuna.

Chiuso il primo quarto sul 23 a 14, Tozzi e compagni hanno mantenuto il medesimo margine anche all’intervallo lungo prima di portarsi sul massimo vantaggio di 15 lunghezze (51-36 al 26’). Pistoia, però, non si è data per vinta ed ha avuto un lungo sussulto. Ha iniziato a muovere bene il pallone in attacco, mentre la Libertas ha perso qualche possesso di troppo. In pochi minuti la partita è stata ribaltata: 8-24 di parziale e 59-60 con Pistoia avanti dopo il 5-2 iniziale.

A rimettere le cose a posto ci ha però pensato Jayvon Graves che ha segnato 7 punti di fila, ha riportato la LL a +6 (66-60) e di fatto ha chiuso la partita nonostante un estremo tentativo di rimonta pistoiese (68-65).

LIBERTAS LIVORNO–LUMOS PISTOIA 72-67 (23-14; 18-18; 15-15; 16-20)

PISTOIA: Benetti 0, Bettiol 10, Walker 18, Stoch, Schina 11, Mouaha 0, Novori 0, Saccaggi 5, Calza ne, Pollone 10, Ajayi 9, Zanotti 4. All. Ciani

LIVORNO: Gaeta, Graves 27, Valentini 6, Tozzi 10, Piccoli 4, Sakine 1, Penna 10, Cournooh 6, Possamai 2, Vildera 4, Filoni 2. All. Diana

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