La Pielle e Alibegovic si salutano
. La società desidera ringraziare Denis per la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Livorno, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Denis Alibegovic.
“Fin dal primo giorno Denis ha dimostrato grande attaccamento alla maglia – scrive in una nota stampa la società – mettendo al servizio della squadra la propria energia, la propria fisicità e un’intensità che non è mai mancata in ogni allenamento e in ogni partita. Con il suo atletismo e la sua generosità ha rappresentato una risorsa preziosa per il gruppo, affrontando ogni sfida con determinazione e spirito di appartenenza. La società desidera ringraziare Denis per la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Livorno, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera. Grazie per aver indossato questi colori con orgoglio, Denis”.
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