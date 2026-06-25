La Pielle e Alibegovic si salutano

. La società desidera ringraziare Denis per la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Livorno, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Denis Alibegovic.

“Fin dal primo giorno Denis ha dimostrato grande attaccamento alla maglia – scrive in una nota stampa la società – mettendo al servizio della squadra la propria energia, la propria fisicità e un’intensità che non è mai mancata in ogni allenamento e in ogni partita. Con il suo atletismo e la sua generosità ha rappresentato una risorsa preziosa per il gruppo, affrontando ogni sfida con determinazione e spirito di appartenenza. La società desidera ringraziare Denis per la dedizione e l’impegno mostrati durante la sua esperienza a Livorno, augurandogli il meglio per le prossime tappe della sua carriera. Grazie per aver indossato questi colori con orgoglio, Denis”.

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