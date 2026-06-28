La Pielle saluta Nicola Savoldelli
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Nicola Savoldelli
La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Nicola Savoldelli.
Sebbene la sua esperienza a Livorno sia stata breve “Nicola ha saputo lasciare un segno importante all’interno del gruppo – scrive la società in una nota stampa – grazie alla sua professionalità, alla sua disponibilità e al modo in cui si è sempre messo al servizio della squadra e dello staff tecnico. La società desidera ringraziare Nicola per l’impegno e l’atteggiamento dimostrati durante la sua permanenza in biancoblù. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per le future soddisfazioni professionali e personali. Grazie di tutto, Nicola”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.