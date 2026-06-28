La Pielle saluta Nicola Savoldelli

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Nicola Savoldelli

La Verodol Cbd Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Nicola Savoldelli.

Sebbene la sua esperienza a Livorno sia stata breve “Nicola ha saputo lasciare un segno importante all’interno del gruppo – scrive la società in una nota stampa – grazie alla sua professionalità, alla sua disponibilità e al modo in cui si è sempre messo al servizio della squadra e dello staff tecnico. La società desidera ringraziare Nicola per l’impegno e l’atteggiamento dimostrati durante la sua permanenza in biancoblù. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per le future soddisfazioni professionali e personali. Grazie di tutto, Nicola”.

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