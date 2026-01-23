La Pielle vuole rialzarsi subito. Domenica arriva Jesi al PalaMacchia

L’occasione per il pronto riscatto arriverà davanti al pubblico di casa nella sfida contro la Basket Academy Jesi, valida per la 23ª giornata di campionato, in programma domenica 25 gennaio alle 18

La Verodol Cbd Pielle Livorno è chiamata a reagire dopo la sconfitta esterna maturata sul parquet del PalaPiccolo di Caserta, dove i biancoblù si sono arresi per 91-73. L’occasione per il pronto riscatto arriverà davanti al pubblico di casa nella sfida contro la Basket Academy Jesi, valida per la 23ª giornata di campionato, in programma domenica 25 gennaio alle 18.

La formazione marchigiana, allenata da coach Ghizzinardi, occupa attualmente la nona posizione in classifica con un bilancio di 10 vittorie e 11 sconfitte, ed è reduce dalla sconfitta interna per 79-83 contro la Virtus Roma. Un avversario solido e profondo, costruito per competere fino alla fine della stagione.

Nel roster bianconero spicca il talento delle guardie, a partire da Fabrizio Piccone, ex Agrigento, miglior realizzatore del reparto esterni con 14 punti di media, ottimo tiratore, assistman affidabile e prezioso nella fase difensiva. Al suo fianco l’islandese Kristinn Palsson, pericoloso dalla linea dei tre punti e costante presenza a rimbalzo con 5 carambole di media a partita. Completano il reparto Santiago Bruno e Matteo Nicoli, giocatori di esperienza e qualità, entrambi capaci di garantire 7 punti e 3 rimbalzi di media.

Nel reparto ali Jesi può contare sul miglior realizzatore del roster, che viaggia a 15 punti di media ed è anche il miglior rimbalzista della squadra con 8 rimbalzi a gara, affiancato da Marco Arrigoni, ex Herons Montecatini, giocatore di grande esperienza ed efficacia dalla media distanza, e da Luca Toniato, ex Libertas 1947 e Andrea Costa Imola, solido vicino a canestro e con buone percentuali al tiro.

Sotto le plance la squadra marchigiana cattura in media 35 rimbalzi a partita, grazie al contributo dei centri Marco Di Pizzo, ex Gema Montecatini, abile nei movimenti spalle a canestro e preciso dalla media corta, e Leonardo Del Sole, classe 2000, ex Chieti. A completare il roster l’italo-argentino Lucas Maglietti, che garantisce 10 punti di media, buone percentuali al tiro e capacità di costruire gioco per i compagni.

Per la Pielle Livorno sarà una sfida importante, da affrontare con intensità e concentrazione, per tornare al successo e proseguire il proprio cammino in campionato davanti al pubblico amico del Pala Macchia.

