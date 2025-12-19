La Sezione Nautica Ardenza festeggia il Natale in mare con la tradizionale Garetta

Si è svolta domenica 14 dicembre la tradizionale “Garetta di Natale”, organizzata dalla Sezione Nautica Ardenza nello specchio d’acqua antistante il centro commerciale di Porta a Mare. Un appuntamento ormai consolidato, vissuto come un momento di sport, condivisione e spirito natalizio, capace di coinvolgere l’intera realtà della sezione. L’iniziativa ha visto la partecipazione di equipaggi misti composti da vogatori femminili, atleti del Minipalio e senior, impegnati in una giornata di allenamento aperto sul mare. L’uscita prevedeva un breve percorso di velocità sulla distanza di circa 200 metri, pensato come esercitazione tecnica e momento di divertimento, senza carattere competitivo. Il tracciato si sviluppava con partenza dal molo, lato imbarchi Toremar, e arrivo sotto il ponte girevole, offrendo uno scenario suggestivo e particolarmente apprezzato anche da chi ha assistito affacciato dal ponte.

Come da tradizione, gli equipaggi sono stati composti tramite estrazione a sorte da parte dei dirigenti della sezione, favorendo un clima di equilibrio, collaborazione e spirito di gruppo.

L’uscita ha coinvolto l’intera “cantina” della Sezione Nautica Ardenza, dai dirigenti agli atleti di tutte le categorie, confermandosi ancora una volta come un’occasione di aggregazione e festa, in cui il mare diventa punto di incontro e condivisione. La “Garetta di Natale” rappresenta infatti un momento simbolico nel segno della partecipazione e dell’appartenenza alla maglia della sezione. Al termine dell’uscita si è svolto un momento conviviale con una premiazione simbolica e lo scambio degli auguri di Natale, chiudendo la giornata in un clima sereno e festoso tinto di rosso-verde.

