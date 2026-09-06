La Verodol Pielle sconfitta in volata al trofeo follonichese

La Verodol Cbd Pielle Livorno lotta fino all’ultimo, ma il Trofeo Follonichese va al Basket Golfo Piombino: al Pala Golfo finisce 88-85, al termine di un’amichevole vera, intensa e combattuta, con ritmo, falli e punteggio sempre aggiornato senza azzeramenti tra i quarti

La Verodol Cbd Pielle Livorno lotta fino all’ultimo, ma il Trofeo Follonichese va al Basket Golfo Piombino: al Pala Golfo finisce 88-85, al termine di un’amichevole vera, intensa e combattuta, con ritmo, falli e punteggio sempre aggiornato senza azzeramenti tra i quarti.

L’avvio è equilibrato e vivace: Pielle e Piombino partono entrambe con il piede sull’acceleratore, in una prima frazione in cui gli attacchi prevalgono sulle difese. Il 25-25 del primo quarto racconta bene l’andamento della gara.

Nel secondo periodo la Pielle alza ulteriormente il livello. La squadra di coach Turchetto costruisce buone soluzioni attraverso una circolazione di palla efficace, ruota tutti gli effettivi a disposizione – con il solo Leonzio assente – e chiude avanti all’intervallo lungo sul 47-41.

Anche nel terzo quarto la VeroDol CBD mantiene il controllo dell’inerzia, trovando continuità offensiva e conservando sei lunghezze di vantaggio: 69-63 alla terza sirena. Nell’ultima frazione, però, la stanchezza e il caldo del Pala Golfo di Follonica si fanno sentire. Il Basket Golfo Piombino ne approfitta, recupera terreno, mette il muso avanti nel finale e porta a casa il Trofeo Follonichese con il punteggio di 88-85.

Per la Pielle una prova utile e ricca di indicazioni nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Il prossimo appuntamento, l’ultimo prima della Supercoppa di Ravenna, è in programma mercoledì sera a Pistoia contro Quarrata.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Solbat Piombino:

VERODOL CBD: Tassinari 6, Ebeling 12, Tortù 13, Gallo 10, Venucci 9, Gabrovsek 6, Sacchetti 8, Donzelli 6, Graziani 2, Traini 12, Ciano ne. All. Turchetto.

Parziali: 25-25, 41-47, 63-69, 88-85

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