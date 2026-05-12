Le Foritempo chiudono terze e sognano in grande: ora i playoff

Cinque vittorie in otto gare, il prestigio di aver inflitto l’unico ko stagionale alla capolista NikoBasket e una super Adriana Grasso protagonista: Le Foritempo chiudono la regular season al terzo posto e si preparano alla sfida playoff di giovedì 21 maggio in via Cecconi

Un terzo posto conquistato con carattere, cinque vittorie in otto partite e il prestigio di essere l’unica squadra capace di battere la corazzata NikoBasket: le livornesi si preparano alla fase decisiva della stagione trascinate dai canestri di una super Adriana Grasso.

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la regular season de Le Foritempo, formazione livornese protagonista nel campionato di basket amatoriale femminile. Con cinque successi su otto incontri disputati, la squadra ha conquistato un solido terzo posto in classifica, confermandosi come una delle realtà più sorprendenti e imprevedibili del torneo.

C’è però un dato che racconta meglio di ogni altro il valore del gruppo: Le Foritempo sono state l’unica squadra capace di infliggere una sconfitta alla favoritissima NikoBasket, autentica corazzata del campionato. Un successo pesante, rimasto impresso nella stagione e simbolo di una squadra che, quando riesce ad accendersi, può mettere in difficoltà chiunque.

A trascinare le livornesi è stata ancora una volta Adriana Grasso, protagonista di una stagione ad altissimo livello. La top player della squadra ha guidato la classifica marcatrici per gran parte del campionato, venendo superata soltanto alla penultima giornata. Con un solo turno ancora da disputare per le avversarie, il controsorpasso appare complicato, ma resta intatta la portata di un’annata straordinaria, fatta di leadership, presenza sotto canestro e punti pesanti nei momenti chiave.

Archiviata la regular season, adesso l’attenzione si sposta sui playoff, dove Le Foritempo vogliono continuare a stupire. Nella fase decisiva della stagione i valori si azzerano e a fare la differenza saranno intensità, carattere e voglia di lottare su ogni pallone.

L’appuntamento con Gara 1 è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 20 alla palestra di via Cecconi. Le livornesi chiamano a raccolta tifosi e appassionati per provare a spingersi ancora oltre. Dopo aver battuto la squadra favorita al titolo, sognare non è più soltanto un’idea.

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