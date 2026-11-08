Le Ladies Libertas espugnano San Martino: terza vittoria in campionato

Le Ladies Libertas espugnano il difficile campo dell’Alama San Martino di Lupari e conquistano la terza vittoria stagionale nel campionato di Serie A1

Le Ladies Libertas espugnano il difficile campo dell’Alama San Martino di Lupari e conquistano la terza vittoria stagionale nel campionato di Serie A1. La squadra di Luca Andreoli approccia nel migliore dei modi la partita, prendendo subito il controllo del gioco e dominando i primi due quarti. Le amaranto arrivano anche a toccare il +16 nella seconda frazione, grazie soprattutto alle due triple consecutive di Giorgia Sammartini. All’intervallo il tabellone segna 33-44 e la prestazione delle labroniche, solide e incisive su entrambi i lati del campo, sembra indirizzare la gara.

Al rientro dagli spogliatoi, però, San Martino cambia passo. Le padrone di casa alzano sensibilmente l’intensità difensiva e, trascinate dall’energia dell’ex Georgieva, riescono a mettere in difficoltà l’attacco amaranto. La rimonta prende corpo fino al 50-50, rimettendo tutto in discussione.

Le Ladies soffrono, ma non perdono la lucidità. Nel momento più complicato trovano giocate di grande peso, come la tripla di Cornelie che permette a Livorno di chiudere il terzo quarto ancora avanti sul 53-56.

L’ultimo periodo prosegue sul filo dell’equilibrio. A 2’30” dalla sirena, le Lupe riescono addirittura a mettere la testa avanti , portandosi sul 61-60. Le amaranto, tuttavia, non si scompongono e rispondono con freddezza, soprattutto dalla lunetta, dove costruiscono un decisivo 9/10 che consente loro di riprendere il controllo e chiudere sul definitivo 63-69.

Adrianna Smith, freddissima dalla lunetta sul finale, è la top scorer con 15 punti (e 11 rimbalzi). Bene anche la francese Cornelie come 13 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate.

Per le Ladies Libertas arriva così una vittoria preziosa, conquistata con carattere e lucidità su un campo particolarmente difficile. Due punti importanti per la classifica, e il modo migliore per arrivare alla pausa per la finestra internazionale.

Il tabellino. Hoppie 10, Toffali 7, Cornelie 13, Smith 15, Borondy 2, Sammartini 8, Natali 7, N’guessan 2, Poggio, Gilli 5. All. Andreoli.

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