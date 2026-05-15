Legnano-Verodol Cbd Pielle 76-68. Annullato il vantaggio: si va a gara 5

Partita a strappi, poi frattura netta nel terzo quarto: Legnano alza il volume, domina a rimbalzo e punisce ogni errore biancoblù. La Pielle resta viva fino a metà gara, poi si spegne sotto la spinta di Cizauskas, Sodero e Stepanovic. Nel finale nervi tesi, antisportivo ed espulsioni pesano come macigni

Due match point, due occasioni per chiudere la porta e blindare il passaggio del turno. E invece la Pielle ha visto la serie scivolarle via dalle mani, una briciola alla volta, tra gara-3 e gara-4 sul parquet rovente di Legnano (clicca qui per il tabellino finale).

Le certezze costruite in casa si sono incrinate lontano dal Palamacchia, dove la squadra di Turchetto aveva imposto la propria legge nelle prime due sfide, trasformando Livorno in un fortino.

Ma i playoff non perdonano esitazioni. E quando il traguardo sembra a un passo, basta un attimo per ritrovarsi di nuovo al via.

Ora è tutto di nuovo in equilibrio, tutto di nuovo sospeso. Una serie che torna dove forse doveva arrivare fin dall’inizio: dentro una notte secca, dentro una partita sola, dentro il rumore del Palamacchia. Lunedì 18 maggio non ci sono più calcoli, non ci sono più seconde chance. Solo una sfida. Solo una vincente.

Avvio immediatamente esplosivo dei padroni di casa con la tripla di Scali e l’impatto costante di Sodero, già caldissimo dall’arco. Legnano prova il primo allungo, ma la Pielle reagisce con le mani di Leonzio e la presenza interna di Klyuchnyk (clicca qui per il tabellino finale).

Il momento che cambia il ritmo arriva con Alibegovic, che firma la tripla del sorpasso biancoblù, ma la partita resta un elastico continuo. Donzelli si prende responsabilità nel pitturato e chiude un primo quarto combattuto sul 24-23.

Il secondo periodo è una sfida di nervi e fiammate. Alibegovic apre con una tripla che accende la Pielle, ma Legnano replica subito con Mastroianni, Stepanovic e la solita presenza di Sodero.

Donzelli diventa una certezza vicino a canestro, mentre Lucarelli segna i primi punti della sua partita. Il punteggio resta sempre corto, con continui sorpassi e controsorpassi.

Nel finale, però, Legnano trova più continuità dalla lunetta e chiude avanti 41-39.

È qui che la partita cambia faccia. La Pielle si inceppa, perde fluidità e fatica a costruire tiri puliti. Legnano invece accelera. Stepanovic colpisce due volte da tre dopo rimbalzi offensivi pesanti, Cizauskas entra in ritmo tra penetrazioni e triple, mentre Sodero continua a muovere il punteggio con lucidità. La Pielle prova a restare agganciata con Donzelli e qualche iniziativa di Klyuchnyk, ma la sensazione è chiara: ogni errore biancoblù viene punito. Il parziale finale dice +11 Legnano.

L’ultimo periodo è una salita ripida per Livorno. Cizauskas firma canestri pesantissimi, anche “impossibili”, mentre la Pielle prova a reagire con Donzelli e qualche lampo di Lucarelli. La gara però si sporca anche sul piano emotivo: tecnico a Klyuchnyk, antisportivo ed episodio pesante per Ebeling nel finale, con Legnano che ne approfitta per chiudere definitivamente la contesa. La tripla di Oboe sulla sirena dei 24 secondi mette il sigillo simbolico su una partita ormai indirizzata. Finisce 78-68: Legnano domina il secondo tempo con energia, rimbalzi e precisione nei momenti chiave. La Pielle paga un terzo quarto di blackout e una gestione emotiva complicata nel finale. Serie di nuovo in parità mentale: si va a gara-5, dove sarà tutto o niente. Appuntamento a lunedì 18 maggio al PalaMacchia alle 21.

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