Libertas, 6 ko in 7 giornate. Stasera (20,45) arriva Rieti: rialzati!

E’ reduce da quattro sconfitte consecutive, di cui due di fila di un punto contro Cividale e a Brindisi. Sei le sconfitte in tutto se si considera gli ultimi sette turni di campionato. La squadra di Andrea Diana vuole riprendere il discorso interrotto lo scorso 6 marzo in occasione della vittoria ottenuta contro la Fortitudo

La Libertas non sta vivendo il periodo più brillante della sua buonissima stagione. E’ reduce da quattro sconfitte consecutive, di cui due di fila di un punto contro Cividale e a Brindisi. Sei le sconfitte in tutto se si considera gli ultimi sette turni di campionato. Tuttavia, nel vocabolario amaranto manca la parola resa. La squadra di Andrea Diana vuole riprendere il discorso interrotto lo scorso 6 marzo in occasione della vittoria ottenuta contro la Fortitudo.

Per centrare l’obiettivo dovrà piegare la resistenza della Sebastiani Rieti, avversaria per nulla malleabile. I Sabini sono reduci dalla sconfitta interna con Scafati e di certo vogliono riscattarsi stasera al Modigliani Forum: palla a due alle 20.45 con arbitri Rudellat, Tallon ed Agnese.

Il pericolo pubblico numero uno è chiaramente Darius Perry, guardia da 15,4 punti a partita. Interessante il pacchetto degli esterni guidato da Palumbo, playmaker di 1.95. Liam Udom, dopo una vita in gialloblù veronese, ha sposato la causa della Sebastiani a cui rende cifre pazzesche: oltre 10 punti di media con il 46% nelle conclusioni da 3 punti. Guariglia è il lungo italiano che tanto comodo farebbe a molte squadre di questo campionato e ben di abbina con il compagno di reparto Dustin Hogue che nel pitturato sembra infischiarsene del fatto che non arriva ai due metri di altezza. Squadra forte, fisicata e completa, quella guidata da Franco Ciani, che nel suo passato ha anche una breve esperienza nel basket Livorno risalente all’ormai lontana stagione 2006/07.

In casa amaranto sono da valutare le condizioni di Fabio Valentini, assente sabato sera a Brindisi a causa di un fastidio alla schiena.

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