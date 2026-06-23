Libertas. “80 voglia di te”, al via la campagna abbonamenti 2025/26

“80 voglia di te. Ottant’anni di storia. Una sola passione”. E' questo il claim per la nuova campagna abbonamenti della LL. Dal 1° luglio sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione. Prevista una promozione di lancio con il 10% di sconto per la prima settimana di vendita su alcune categorie selezionate

La Libertas Livorno ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Il claim scelto per accompagnare l’annata che precede il prestigioso traguardo degli 80 anni del club è “80 voglia di te. Ottant’anni di storia. Una sola passione”. Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili a partire dal 1° luglio 2026.

“Ci sono amori che non hanno bisogno di essere spiegati. Non hanno bisogno di slogan urlati o promesse straordinarie. Sono amori che resistono al tempo, alle difficoltà, alle categorie e alle generazioni”, si legge nella presentazione della campagna.

Nel 2027 la Libertas Livorno 1947 festeggerà il proprio ottantesimo compleanno e ha scelto di condividere questo percorso con i propri tifosi, considerati dal club «il cuore più autentico» della società.

“80 voglia di te” sarà dunque il filo conduttore della stagione sportiva 2026/2027, un omaggio a una storia lunga ottant’anni e a una passione che continua a rinnovarsi ogni volta che il Modigliani Forum si tinge di amaranto.

Prezzi confermati e attenzione a giovani e famiglie – “Abbiamo scelto di mantenere inalterati gran parte dei prezzi rispetto alla scorsa stagione – spiegano dal club amaranto – per permettere a sempre più persone di vivere il campionato insieme a noi. Un’attenzione particolare è stata riservata ai giovani, alle famiglie e a chi rappresenta il futuro del movimento Libertas. Perché il nostro obiettivo non è soltanto riempire il palazzetto, ma continuare a costruire una comunità”.

Cosa comprende l’abbonamento

L’abbonamento alla stagione 2026/2027 include:

Tutte le 19 partite casalinghe della regular season di Serie A2;

della regular season di Serie A2; Un voucher dedicato per assistere alle partite della regular season delle Ladies Libertas Livorno in Serie A1 femminile;

per assistere alle partite della regular season delle Ladies Libertas Livorno in Serie A1 femminile; Un risparmio economico rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Promo lancio: sconto del 10% – Per la prima settimana dall’apertura ufficiale della campagna abbonamenti sarà inoltre attiva una promozione speciale che prevede il 10% di sconto su alcune categorie selezionate. I prezzi agevolati saranno indicati nella tabella ufficiale predisposta dal club. La società fa sapere che ulteriori dettagli e modalità di acquisto saranno comunicati attraverso i propri canali.

Per maggiori informazioni: https://libertaslivorno1947.it/80vogliadite/

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