Libertas- Cividale 76-77. Amaranto beffati a due secondi dalla sirena

Gli amaranto avanti nel finale, poi la tripla decisiva a pochi secondi dalla sirena condanna la squadra di Diana

Finale amaro per la Libertas. La vittoria si spegne ad un soffio dalla sirena. Una partita dai mille volti: partenza sprint, rimonta avversaria e finale al cardiopalma che lascia gli amaranto con un pugno di mosche in mano. Parte con il piede giusto la Libertas Livorno, che chiude il primo quarto sul 19-9 contro Cividale al Modigliani Forum. Dopo il 0-2 iniziale firmato Berti, sono gli amaranto a prendere in mano la gara con Woodson, subito finalmente protagonista tra lunetta e tiro da fuori con 8 punti in pochi minuti di gioco. Il sorpasso arriva presto e si trasforma in allungo: l’americano colpisce ancora da lontano per il +9, mentre Possamai si fa sentire sotto canestro, anche con una schiacciata su assist dello stesso Woodson. Cividale prova a restare in partita con Freeman e Rota, ma la Libertas controlla il ritmo. Nel finale Tiby è preciso dalla lunetta, prima della tripla di Costi che vale il 19-9 alla prima sirena. Buon impatto e vantaggio meritato per la squadra di Andrea Diana.

Secondo quarto. Gli amaranto provano subito a scappare, toccando anche il +10 con Filoni (21-11), ma Cividale resta in partita grazie a Berti e Costi, che riportano gli ospiti fino al -6. La risposta livornese passa ancora da Possamai, efficace vicino a canestro, e da Woodson, che continua a colpire dall’arco arrivando a quota 14 punti personali.

Nel cuore del quarto Cividale rientra fino al -4 (32-28), ma la Libertas reagisce: Tiby fa valere fisicità e presenza, firmando anche una schiacciata, mentre Piccoli dà ossigeno con una tripla importante.

Nel finale gli amaranto ricostruiscono un margine più solido dalla lunetta con Possamai, chiudendo avanti di nove lunghezze. Cividale accorcia leggermente nel possesso conclusivo, ma all’intervallo è 41-32 per la squadra di Andrea Diana.

Gli amaranto sprecano il vantaggio, Redivo sale in cattedra e trascina la rimonta ospite. Si riapre completamente la partita al Modigliani Forum: la Libertas Livorno chiude il terzo quarto avanti di un solo punto, 61-60, dopo aver visto sfumare il margine costruito nel primo tempo. L’inizio di frazione sembra in controllo per gli amaranto, che con Possamai toccano anche il +8 (43-35). Da lì però cambia l’inerzia: Cividale alza il ritmo e trova in Redivo il principale protagonista, tra triple e viaggi in lunetta che riportano rapidamente il punteggio in parità (43-43).

Gli ospiti mettono anche la freccia con Marangon e Freeman, arrivando fino al +5 (43-48), mentre la Libertas fatica a trovare continuità offensiva. La reazione passa da Tiby, efficace vicino a canestro, e da Valentini, che con due triple tiene gli amaranto agganciati.

Il finale è punto a punto: sorpassi e controsorpassi fino al 61-60 firmato ancora da Valentini dall’arco. Cividale resta però incollata con Redivo, che chiude il quarto dalla lunetta lasciando tutto aperto in vista degli ultimi dieci minuti.

Decide la tripla di Cesana nel finale: Libertas avanti nel clutch ma punita sull’ultimo possesso. Finale amarissimo per la Libertas Livorno, che cede 76-77 a Cividale al termine di un ultimo quarto giocato punto a punto. Gli amaranto partono bene con Tiby (63-60), ma Cividale resta sempre in scia e trova il sorpasso con Redivo, autentico protagonista del periodo. La gara si accende negli ultimi minuti: la Libertas torna avanti con Woodson in contropiede (73-72) e allunga dalla lunetta con lo stesso Tiby fino al +3 (75-72).

Sembra fatta quando Woodson fa 1/2 ai liberi per il 76-72 a 50 secondi dalla fine, ma Cividale non molla: Redivo è glaciale dalla lunetta e riporta i suoi a -2. Nell’ultimo possesso arriva la beffa, con la tripla di Cesana che ribalta tutto a pochi istanti dalla sirena. Con due secondi e sette decimi ancora da giocare l’ultimo tiro viene affidato a Woodson. La sua tripla però finisce sul primo ferro. Sdeng. E Cividale esulta. Finisce così 76-77: per la Libertas una sconfitta dolorosa dopo essere stata avanti per buona parte del match. Seconda sconfitta casalinga consecutiva dopo quella di mercoledì scorso con Pistoia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©