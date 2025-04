Libertas, Benvenuti: “Puntiamo alla gestione del PalaMacchia. Mercato? Sempre pronti”

Tanti i temi toccati nella conferenza stampa-fiume svoltasi al Grand Hotel Palazzo: dalle emozioni del ritorno al palazzetto del presidente, al mercato e alle sue scadenze fino alla gestione futura del PalaMacchia per la quale la Libertas si è candidata con Don Bosco e Jolly Acli. E il 27 aprile si va verso l'ultima partita casalinga al Modigliani Forum

di Giacomo Niccolini

Un presidente sereno e determinato. Lo sguardo attento, concentrato e soddisfatto di quel che lentamente sta costruendo un futuro… amaranto. Lentamente, ma mica tanto visto che la sua agenda è forse più snella, di poco, di quella di un capo di Stato. Dal 2 aprile Marco Benvenuti, neo-presidente Libertas, giorno in cui è atterrato da Las Vegas in Italia, non si è fermato un attimo. Pure troppo ci verrebbe da dire. Un calendario zeppo di incontri, meeting e decisioni da prendere. Tra questi impegni quello dell’8 aprile: presentazione al popolo libertassino e alla stampa insieme al consulente sportivo Giulio Iozzelli (clicca qui per rivedere la conferenza condotta dall’addetto stampa LL, Fabrizio Pucci). Una conferenza stampa nella splendida cornice dell’Hotel Palazzo durata oltre 45 minuti in cui il “pres” ha ribadito tutto il suo impegno e il suo amore per la Libertas e per il progetto. Iozzelli ha sottolineato il suo “sguardo sempre attento al mercato” ma senza sbilanciarsi in nomi e strategie. “L’11 aprile la prima dead line del mercato in uscita dei giocatori di serie A e serie A2. Poi un ulteriore slot aperto fino a 48 ore dall’inizio degli eventuali playout. Non è facile ma se capita l’occasione ci faremo trovare pronti. Non è facile perché alcuni giocatori in questo finale di stagione se hanno l’opportunità scelgono di andare a lottare per palcoscenici più importanti e obiettivi più prestigiosi. Come è accaduto a quel giocatore che è andato a Rimini (Luca Conti, ndr). Avevamo anche noi gli occhi addosso su di lui, ma ha scelto Rimini”. E Benvenuti ha commentato, scherzando, al riguardo: “E io sono come la mia nonna, non mi dimentico. Quando poi noi saremo belli e ganzi e vorranno venire da noi, ehhh…io non dimentico… (ridendo, ndr)”.

Benvenuti ha anche raccontato (come ha fatto nella puntata di Toscana Basket condotta da Alessandro Guerrieri su Telecentro lunedì sera) le sue emozioni del primo giorno al PalaMacchia (“Sono senza parole. Incredibile vedere tutti quei bambini che mi chiedevano autografi e selfie, una cosa mai vista”), le emozioni del suo ritorno in quel palazzetto lasciato dietro le sue spalle ormai circa 35 anni fa. E a proposito di quel palazzetto non si è tirato indietro alla domanda sulla sua futura gestione, ribadendo quanto anticipò già a QuiLivorno.it nella prima intervista che rilasciò da presidente. “Ci siamo proposti per la prossima gestione del palazzetto di via Allende insieme al Don Bosco e al Jolly Acli Basket. Se vinceremo la gara e ci aggiudicheremo la gestione siamo pronti ad intervenire. Il palazzetto è rimasto a quando venni qui l’ultima volta più di tre decenni fa. Barriere architettoniche da abbattere, bagni e tribune stampa da rifare e tante altre migliorie a cui siamo pronti a mettere mano nel caso la gestione spetti a noi”.

E non poteva mancare una parola su Fantozzi. “Fantozzi per me è come per i napoletani Maradona. La febbre del basket me l’ha attaccata lui, se non fosse per lui forse avrei fatto altro nella vita. Con Alessandro non ho parlato di futuro per il momento. È stato bello e giusto che fosse con me nel giorno del mio ritorno a casa. Poi vediamo, di cosa nasce cosa”.

Benvenuti ha anche parlato di Jolly Acli e di Tds, basket in carrozzina. “Due realtà che fanno entrambe parte del progetto a 360 gradi che stiamo portando avanti. Oltre che credere fermamente in queste due società e nella bellezza e bontà di quello che fanno in campo e fuori, anche in chiave di investitori e di grandi sponsor sono tutte cose che serve per poter attrarre grandi nomi”.

Al termine della conferenza stampa si è parlato dell’ultima giornata di regular season contro la Fortitudo Bologna che sarà giocata al 99%, come specificato da Armando Balsano (responsabile marketing e comunicazione) al Modigliani Forum. “Domani dovremmo avere la conferma ma la strada è quella. Cercheremo anche di mettere delle promozioni per i biglietti del secondo e terzo anello per cercare di portare più gente possibile al Modigliani Forum riservando un’area hospitality ai nostri sponsor. Il motivo, oltre a questo, è anche legato all’ordine pubblico per il quale la questura avrebbe raccomandato questa location più ampia. Ma l’ufficialità arriverà nelle prossime 48 ore al massimo”.

Come ciliegina sulla torta il regalo da parte di Alessio Novi, dello storico studio fotografico Foto Novi, di una foto che ritrae Marco Benvenuti bambino a bordocampo del PalaMacchai nella storica finale contro la Philips. Sopra la scritta: “Da sempre in prima fila, nello sport, nel lavoro, nella vita. Bentornato a casa Marco!”.

