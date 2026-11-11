Libertas-Brindisi, pagellone in musica in stile 883. Stavolta “È la dura legge del gol”

Ogni giocatore una canzone degli 883: Tozzi è “Gli anni”, Penna “Nord sud ovest est”, Tiby “Come mai”. Brindisi passa 78-81 al Modigliani al termine di una partita sulle montagne russe, con una rimonta amaranto sfiorata e un finale chiuso tra i fischi e le polemiche e gli applausi per i giocatori amaranto che hanno provato fino all'ultimo a rimanere imbattuti in questo campionato

di Giacomo Niccolini

Al Modigliani Forum è andato in scena un concerto di emozioni, con la Libertas capace di alternare momenti di grande basket a passaggi a vuoto che alla fine sono costati carissimi (clicca qui per il tabellino finale).

L’avvio è tutto sommato positivo, con Possamai protagonista sotto canestro e Penna a dirigere l’orchestra. Brindisi, però, risponde con la qualità di Ray e Williams e chiude avanti il primo quarto. Nel secondo gli ospiti provano a scappare, arrivano anche sul +10, ma gli amaranto hanno il merito di non perdere la testa e rientrano fino al 37-41 dell’intervallo.

La ripresa sembra promettere bene: Possamai schiaccia, Tiby firma il pareggio e poi il sorpasso dall’arco (46-45). Il Modigliani si accende, ma la Valtur non si lascia impressionare. Mastellari piazza due triple pesantissime, l’ultima sulla sirena, e il terzo quarto consegna alla Libertas un -10 da recuperare. Nell’ultimo periodo, quando tutto sembra compromesso e Brindisi tocca il +13 (51-64), sale in cattedra il cuore amaranto: Capitan Tozzi, Cournooh, Piccoli e Penna costruiscono una rimonta che porta Livorno fino al 77-78. Poi la tripla di Cinciarini e l’ultimo, contestatissimo episodio sul tiro di Tiby, con il fischio inizialmente assegnato e successivamente ritirato, chiudono una serata amarissima.

Una partita che sembra scritta per avere come colonna sonora gli 883: c’è chi è stato un mito, chi ha tenuto il tempo, chi ha perso la bussola e chi si è ritrovato a chiedersi “Come mai?”. E allora, volume alto e musicassetta pronta: ecco le pagelle amaranto. Oggi queste pagelle le facciamo, anche sull’onda della serie TV dedicata al mitico duo degli anni ’90, in pieno stile Max Pezzali. Ogni giocatore, una canzone.

Ecco il pagellone in versione 883…

TOZZI 8 – “GLI ANNI”- Ci sono capitani che indossano una fascia e capitani che se la meritano ogni singolo minuto. Tozzi appartiene alla seconda categoria. Sedici punti, personalità, difesa, rimbalzi e quella voglia di non arrendersi che non passa mai di moda. Quando la Libertas sembra sul punto di affondare, lui riaccende la radio: tripla, liberi, recuperi, assist e quel tap-in a 39 secondi dalla fine che fa esplodere il Modigliani. Il 77-78 è roba sua. Una canzone caposaldo di una generazione, che puoi ascoltare mille volte senza stancarti. Perché certe emozioni, proprio come certi capitani, sono senza tempo.

PENNA 7,5 – “NORD SUD OVEST EST”- Corre, inventa, dirige, accelera e prova a trovare una strada anche quando davanti sembra esserci soltanto un muro. Tredici punti, 5 assist serviti, tanta personalità e una tripla di tabella che fa venire giù il palazzetto. È il navigatore della Libertas, quello che prova a portare la squadra a destinazione anche quando il percorso diventa un labirinto. Qualche errore dalla lunetta, ma la bussola non la perde mai. E alla fine è ancora lì, a cercare l’ultima soluzione. Il viaggio continua, anche se questa volta la meta è sfuggita.

COURNOOH 6,5 – “TIENI IL TEMPO” – Quando entra, la musica cambia. Otto punti, due triple e una presenza che serve come il ritornello giusto al momento giusto. La bomba del 57-66 è una scarica elettrica, un tentativo di rimettere in moto una squadra che stava perdendo il ritmo. Qualche errore, qualche nota fuori posto, ma nel complesso porta energia e prova a trascinare gli altri. Peccato che il suo tiro sbagliato nel finale diventi il preludio al tap-in di Tozzi. E allo scadere ci riprova. Da eroe ad anonimo veneziano. La differenza la fa un ferro che stavolta dice no. Come la bambolina che fa no no no no di Michel Polnareff. Ma questa è un’altra canzone. Anche se il finale è lo stesso…sdeng.

PICCOLI 7 – “SEI UN MITO” Non è quello che fa più rumore, ma quando serve si prende il palcoscenico. Recupera palloni, lotta, difende e nel momento decisivo trova anche il canestro del -4 con una giocata di personalità. Quattro punti che pesano molto più di quanto dica il tabellino. Cinque rimbalzi e tanta disponibilità al sacrificio e alla difesa di carattere. Una canzone che magari non metti per prima nella playlist, ma che quando parte ti accorgi che conosci a memoria. E salti sul sedile per cantarla a squarciagola.

POSSAMAI 6,5 – “LA DONNA, IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO”- Per buona parte della gara è il sogno di ogni allenatore: si fa trovare al posto giusto, dà profondità all’attacco e diventa un riferimento prezioso per Penna, che lo cerca con continuità sotto canestro. La partenza è convincente, fatta di presenza fisica, energia e concretezza. Quando riceve palloni giocabili, sa trasformarli in punti e nella ripresa regala anche una schiacciata che accende il Modigliani. Poi, però, la partita cambia faccia. Brindisi aumenta la pressione, la fisicità degli avversari si fa sentire e trovare spazio diventa sempre più complicato. Il sogno di un’altra serata da protagonista lascia gradualmente il posto al grande incubo di una gara che si fa in salita. Ma la sua prima parte resta una delle note positive in casa amaranto.

GRAVES 5,5 – “CON UN DECA” – Dieci punti, otto rimbalzi, due assist. Ci mette il fisico, prende palloni, combatte e non si risparmia. Però dalla distanza è una serata da portafoglio leggero: zero su quattro da tre e quattro errori dalla lunetta. Troppi. Troppi per uno come lui. Per uno che la differenza la deve provare a fare. Insomma, tanta fatica per mettere insieme il bottino. La generosità non manca, ma qualche moneta è rimasta per strada. E in una partita persa di tre punti, anche quelle fanno la differenza. Con un deca, non si può andar via…

TIBY 5,5 – “COME MAI” – Come mai quella tripla non è entrata? Come mai quel pallone servito da Tozzi non si è trasformato nel canestro che avrebbe potuto cambiare tutto? Oggi tanti “Come mai” per il numero 5 amaranto non incisivo come ci ha abituati ad essere. Dieci punti, sei rimbalzi, qualche buona iniziativa e altrettante occasioni mancate. La sua partita è un continuo interrogativo spiegato forse dal fatto che fisicamente non si sente al top anche a causa di una botta ricevuta in uno scontro a canestro. Nel finale gli capita tra le mani il pallone che può riscrivere la storia della serata, ma la conclusione non trova il bersaglio. E l’ultimo episodio arbitrale aggiunge un’altra domanda a una serata già piena di perché.

VALENTINI 5,5 – “BELLA VERA” – La prima tripla amaranto è sua. E per qualche minuto sembra davvero poter essere una bella serata. Bella vera. Forza della natura. Cinque punti, una bomba e qualche iniziativa interessante. Poi però la canzone perde volume e il suo contributo si fa meno incisivo. Rimane la sensazione di un giocatore che può dare qualcosa in più, soprattutto quando la partita si accende e c’è bisogno di qualcuno capace di inventare una soluzione. Contribuisce alla serata nefasta delle statistiche dalla lunga.

FILONI 6,5 – “NESSUN RIMPIANTO”- Dodici minuti di lavoro, cinque punti, due rimbalzi e una stoppata che vale un applauso. Non si tira indietro, prova a dare energia e fa il suo senza cercare il protagonismo. Una presenza importante in chiave difensiva, soprattutto quando c’è bisogno di mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi avversari.

SAKINE 6 – “ROTTA X CASA DI DIO” – Pochi minuti, una palla recuperata e tanta voglia di esserci. Entra, fa il suo, prova a disturbare gli avversari e lascia il segno con un intercetto. Una comparsata breve, quasi un’apparizione, ma almeno non torna a casa a mani vuote e porta ossigeno ai compagni.

VILDERA S.V. – “IO CI SARÒ” – O almeno così sperava la Libertas. Il problema fisico dell’ultim’ora lo tiene fuori dalla partita e la sua assenza si sente soprattutto sotto canestro. In una battaglia fisica come questa sarebbe servito eccome. Appuntamento alla prossima puntata. Anzi, alla prossima hit…

DIANA 7 – “NIENT’ALTRO CHE NOI” – Prova soluzioni di tutti i tipi, cambia assetti e interpreti dovendo reinventarsi la strategia senza un Vildera ko last minute nel riscaldamento. Mette i suoi nelle condizioni di trovare tiri aperti e costruire buone conclusioni. Predica sfrontatezza offfensiva contro la fisicità di una corazzata come Brindisi. Stavolta, però, la mira non assiste la Libertas e il pallone fatica a entrare complice anche la stanchezza che sul parquet si respira a causa della difesa asfissiante dei pugliesi. Cerca anche di affidarsi al mastino Filoni, chiamato a mordere le caviglie degli avversari e a limitare la fisicità di Williams, Ray e compagni. La squadra non smette di crederci e nell’ultimo quarto sfiora una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. Non è bastato, ma il gruppo ha dimostrato di essere con il suo allenatore: nient’altro che noi.

LA CANZONE DELLA SERATA: “LA DURA LEGGE DEL GOL” – Questa volta la colonna sonora non poteva che essere questa. Perché la Libertas ha avuto la partita in mano a tratti, l’ha lasciata scappare, l’ha rincorsa e quasi ripresa. Il 77-78 di Tozzi sembrava il ritornello prima del gran finale. Poi è arrivata la tripla di Cinciarini. E sull’ultima conclusione di Tiby, con quel fischio prima assegnato e poi revocato, è calato il sipario. Il Modigliani ha cantato, la Libertas ha lottato, Brindisi ha vinto. E noi, parafrasando il titolo di un’altra grande canzone degli 883, possiamo soltanto dire: “Nessun rimpianto”? No, stavolta proprio no. Perché questa sconfitta lascia parecchio amaro in bocca.

Ma la stagione è lunga. E la prossima canzone è ancora tutta da scrivere.

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