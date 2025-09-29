Libertas ci prova a Pesaro. Isotta ko, si torna sul mercato?

Il playmaker Niccolò Isotta ai box per infortunio

Dopo un’attesa di nove giorni, finalmente la Libertas Livorno 1947 torna a giocare. Palla a due

alla Vitrifrigo Arena di Pesaro – arbitri Barbiero, Terranova e Cattani – per la seconda giornata

di campionato. Per la VuElle Pesaro è invece il debutto in serie A2 2025/26, visto il rinvio al 15

ottobre del primo impegno stagionale (sul campo di Bergamo).

La squadra di coach Andrea Diana andrà in trasferta nelle Marche senza il play Iosotta fermo da qualche giorno a causa di un infortunio al gemello del polpaccio rimediato in via Pera dopo la trasferta sul neutro di Brescia. Da valutare ancora l’entità del suo ko ma le sensazioni al riguardo non sono quelle che si hanno certo davanti ad un raffreddore e potrebbe anche trattenersi più del previsto ai box.

Questo forfait inaspettato potrebbe aprire lo scenario di tornare sul mercato specialmente se la provvidenza bussa dal niente e ti mette in casa uno come Stefanini, guardia ex Vigevano e ben nota al pubblico amaranto, dalla doppia cifra calda nelle mani che in questi giorni si è aggregato al gruppo in allenamento per riprendere un po’ il ritmo partita dopo l’addio improvviso a Scafati. Un profilo, quello di Gabriele Stefanini che, a logica, crediamo nessun tifoso o addetto ai lavori disdegnerebbe vedere in maglia Libertas a titolo definitivo per questa stagione.

Nell’ipotesi che la società potesse fare uno sforzo economico (non è certo un profilo low cost) Stefanini giocherebbe nel suo ruolo di guardia aprendo lo scenario di Woodson playmaker, ruolo che ricopriva anche a Nardò. Un tandem di “piccoli” niente male davvero.

Tornando alla sfida in programma martedì 30 settembre alle 20,30 la LL deve dimenticare Brescia e Cento intesi come il campo e l’avversario che ne hanno reso amaro l’esordio in campionato. Per farlo, la Libertas deve essere molto solida in difesa nella consapevolezza che il buon lavoro a protezione del proprio canestro,

garantisce maggiore serenità in attacco e miglior gestione dei possessi. L’ambiente sarà caldo

proprio perché i marchigiani iniziano il loro cammino contro gli Amaranto, ma la LL ha

esperienza e talento per contenere la carica degli avversari.

La VuElle è una squadra tosta. Il piccolo play Kay Felder (appena 1.76) è un topo matto che può

mettere in ritmo tutti i compagni: dal temibile Bucarelli al lungo lituano Miniotas con il quale

duellerà Matt Tiby. Il pacchetto degli esterni è stato rinforzato dal ritorno di Tambone che dopo

un anno in ‘esilio’ a Sassari in Serie A è tornato a Pesaro per dare una mano a questo gruppo

rinnovato rispetto alla scorsa stagione.

La Libertas sarà seguita da un gruppo di tifosi che arriveranno a Pesaro nonostante la

collocazione infelice della partita: alle 20,30 di martedì sera. Ma si sa: al cuore (amaranto) non si

comanda.

