Libertas, Colò: “Andreazza confermato. Sì, siamo una società da serie A”

In foto (FOTO NOVI) il vice presidente amaranto Luca Colò che ringraziamo per la disponibilità

Il vice presidente amaranto a tutto tondo prova a rispondere alle domande di QuiLivorno.it sul momento di crisi e su un primo bilancio della stagione: "Niente nomi dal mercato ma tanta attenzione. Fiducia a squadra e staff tecnico". E un no comment su Lucarelli

di Giacomo Niccolini

“In certi momenti come questi è giusto che la società ci metta la faccia”. Esordisce così il vice presidente della Libertas Livorno 1947 al telefono con QuiLivorno.it all’indomani dall’amarissima sconfitta contro Brindisi maturata nei minuti finali.

“Stiamo tutti lavorando per un unico obiettivo, a noi solitamente piace lavorare sottotraccia, ma chiaramente quando i risultati non arrivano è giusto parlare. In tanti episodi avremmo dovuto parlare ma alla fine…”.

Bene, finalmente. Dalla società qualcuno che scende in campo e si sporca un po’ le mani di… giornale.

Guardì Colò per tutela di entrambi ci tenevo a dirLe che l’intervista che le farò sarà a 360 gradi sul mondo Libertas e sarà registrata integralmente e laddove non vorrà rispondere sarà libero di farlo ma io di scriverlo…

“Sì, sì, non c’è problema”.

Partiamo da Brindisi. Con la sconfitta di mercoledì sera al PalaMacchia si contano 8 partite gettate alle ortiche o comunque perse nei minuti finali (Cantu, Cividale, Rimini, Verona, Brindisi, Vigevano, Verona e ancora Brindisi). Questo è ormai un sintomo e non più una casualità… C’è qualcosa che non va…

“Sicuramente, i risultati parlano chiaro. Sapevamo che era un anno difficile questo e gli obiettivi della società erano stati chiari sin dal primo giorno. Abbiamo sempre parlato di salvezza, senza illudere nessuno, né tifosi né tutto l’ambiente. Siamo sempre a 2 punti dalla salvezza senza playout e abbiamo ancora la possibilità di arrivare all’obiettivo… non vorrei essere troppo tragico. Che poi ci siano dei problemi lo abbiamo visto, insomma…”

Sì, vero. Ma la mia domanda era leggermente differente ed era mirata proprio a questo problema della “finalite” della malattia del finale ecco…

“Ah quello sono questioni tecniche sulla gestione della squadra. Io sinceramente non sono la persona giusta per rispondere”.

Pensavo che in società magari ne aveste parlato…

“Chiaramente ci confrontiamo giornalmente con lo staff, chiaro che qualcosa deve essere migliorato”.

Cosa?

“Questo lo dovrebbe domandare all’allenatore”.

Ok, alla prima occasione lo domanderemo all’allenatore. A proposito di Andreazza, otto sconfitte nelle ultime dieci gare disputate… andiamo avanti con Andreazza in panchina?

“Certo. C’è fiducia nello staff tecnico e nella squadra. Quindi estrema fiducia da parte di tutta la società nei confronti di tutti i soggetti che lavorano per la Libertas”.

Nessuno in discussione dunque nonostante il periodo traballante?

“No, assolutamente”.

Parliamo un attimo di mercato, perché bisogna farlo. La prima deadline è l’11 aprile con 2 entrate e una sola uscita, al contrario del 28 febbraio data fissata per la serie B. poi entro due settimane dal post-season quando invece sarà possibile l’acquisto di svincolati che non abbiano mai giocato in Italia in questa stagione. In questo senso la Libertas ha una strategia al riguardo?

“Certo. Strategie ci sono. Un confronto giornaliero con l’allenatore. Il mercato ad oggi non offre grandi possibilità. Sono stati trattati dei giocatori… più che trattati sono stati osservati dei giocatori che per adesso però non si possono liberare”.

Non si è quindi parlato di contratti o si è entrati nel vivo di qualche trattativa?

“Il mercato è aperto tutto l’anno quindi ci sono state delle valutazioni ma non sono state ritenute opportune”.

Al momento non c’è niente alle viste, a breve intendo… È così?

“Siamo molto attenti al mercato. Perché comunque non vogliamo lasciare niente di intentato. E chiaramente vediamo la situazione. Non c’è preoccupazione ma insomma, attenzione sì”.

Giusto per capire ed essere chiari… arriva qualcuno a breve?

“Questo non lo so”.

Mi scusi ma io certe domande gliele devo fare.

“Certo”.

E se sì, quando arriverà e se arriverà, c’è già un ruolo che è stato individuato?

“Sotto l’aspetto tecnico si parla con l’allenatore…”.

Chiaramente… però immagino che l’allenatore avrà dato delle indicazioni alla società perché poi la società dovrà condurre le trattative di mercato che non penso possa condurre lo stesso Andreazza…

“C’è attenzione su tutto”.

Quindi qualsiasi ruolo?

“Quello non lo so, deve domandarlo ad Andreazza”.

Mi scusi, rimango soltanto un po’ stranito perché la società dovrebbe comunicare con l’allenatore e l’allenatore con la società…

“E allora, no no, non sono io però la persona adatta a fare l’intervista”.

Mi perdoni, io però ho chiesto alla società la possibilità di parlare con un dirigente della società e mi è stato dato il suo numero e il suo nominativo. Pensavo quindi di parlare con la società…

“Certo, sta parlando con la società”.

E quindi la società può parlare anche di mercato…

“Le ho detto che stiamo attenti”.

Perfetto. Ok. benissimo. A proposito di risposte: oggi gli Sbandati hanno emanato un comunicato stampa in cui dicono ci meritiamo una società da serie A. Vi sentite tali?

“Sinceramente sì. Poi è chiaro che la sofferenza dei tifosi è anche la nostra. Dopo 8 sconfitte su 10 è normale che ci sia nervosismo, ripeto che la volontà è di mantenere la categoria con tutti gli investimenti che devono essere fatti”.

La risposta ai tifosi è quindi: fidatevi siamo una società da serie A…

“Beh direi proprio di sì”.

A proposito ancora di risposte che non sono state date in quest’ultimo periodo ce n’è una relativa a Jacopo Lucarelli che con un post sui suoi social disse che la riconoscenza non c’è stata e che le promesse non sono state mantenute da parte della Libertas…

“Sono sempre aspetti tecnici di cui parlare con l’allenatore…”.

Però, mi scusi, Lucarelli parla soprattutto di società e di promesse non mantenute…non sono proprio esclusivamente aspetti tecnici quello di cui parlava l’ex 99…

“A questa cosa preferisco non rispondere. Nei confronti di Lucarelli c’è un grande affetto”.

Cambiamo argomento. Parliamo di talenti rimasti. A proposito di Dorin Buca nella telecronaca Rai contro Brindisi il commentatore, Alessandro De Pol, ha detto che ci sono degli scout internazionali su di lui. Per la Libertas è sicuramente un valore aggiunto. È un giocatore su cui puntare anche per il futuro?

“Certamente”.

Quindi la Libertas farà di tutto per tenerlo?

“Assolutamente”.

Lo sponsor è finalmente arrivato. Questo cosa significa?

“Che la società ha un budget che può guardare anche sul mercato che comunque ha possibilità di valutare anche nuovi innesti”.

Si aspettava una serie A2 così dura?

“Sì, sinceramente lo sapevamo che dovevamo soffrire quest’anno. Gli obiettivi erano chiari già dal primo giorno che sarebbe stata una realtà durissima. E che c’è da soffrire. Ma credo che siamo sempre lì e che abbiamo ottime possibilità di raggiungere la salvezza”.

A due punti dalla salvezza tranquilla…

“Sì, però bisogna cominciare a vincere (sorride, ndr)”.

Gli scontri diretti sono in queste prossime settimane. Una mossa forse prima della parte finale che vi separerebbe solo dai playout sarebbe forse auspicabile per la società e i tifosi?

“C’è un allenatore che fa richieste alla società e la società dovrà portare a termine ciò che chiede l’allenatore. C’è da essere realisti e lavorare”.

Ci lasci con un nome…un nome di mercato…

“Nomi non ce ne sono. Ci sono tante valutazioni da fare ma prima di fare un nome… Anche perché secondo me la squadra è forte e può raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Però chiaro, se si può migliorare, perché no”.

Grazie per la disponibilità dimostrata e in bocca al lupo per tutto.

“Crepi e grazie a lei”.

