Libertas, dentro o fuori a Rimini: in palio i playoff contro la Dole di Dell’Agnello

Sfida secca al PalaFlaminio: gli amaranto si giocano tutto contro una squadra di grande talento ma segnata dagli infortuni. In dubbio Filoni, possibile rientro per Fantoni. Attesa anche una buona presenza di tifosi al seguito

Domenica 3 maggio 2026, ore 19, PalaFlaminio di Rimini. Arbitrano Salustri, Berlangieri e Ugolini. Sono questi i riferimenti del secondo turno di play-in che vedrà la Libertas Livorno giocarsi l’accesso ai playoff sul parquet della Dole allenata da Sandro Dell’Agnello. La formula non cambia: partita secca, senza appello. Chi vince prosegue il cammino, chi perde chiude la stagione.

L’impegno si annuncia complicato, ma gli amaranto arrivano con l’obiettivo di ribaltare il pronostico e sorprendere i romagnoli. Rimini resta una squadra di alto livello, frenata nel corso dell’anno da una lunga serie di infortuni che ne hanno limitato continuità e rotazioni. Rispetto all’inizio della stagione sono cambiati anche i riferimenti stranieri: fuori Robinson e Ogden, entrambi fermati da problemi fisici, dentro Alipiev e Porter, esterno arrivato in primavera.

Di grande spessore anche il pacchetto italiani: occhi puntati su Denegri, su Marini, tiratore micidiale, e su data-end=”1341″>Tomassini, senza dimenticare l’ex Vigevano Leardini. Nei precedenti stagionali la Libertas ha fatto bottino pieno, vincendo sia al PalaMacchia di misura sia a Rimini con un largo margine, ma nei playoff – o in gare da dentro o fuori come questa – i conti si azzerano e conta solo quello che accadrà nei 40 minuti.

In casa amaranto resta in dubbio Filoni, alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo. Al suo posto potrebbe tornare a referto Tommaso Fantoni. Molto passerà anche dalla produzione offensiva degli stranieri: se Tiby e Woodson riusciranno a garantire un bottino complessivo tra i 40 e i 45 punti, le possibilità di vittoria cresceranno sensibilmente.

Al seguito della squadra è atteso un buon numero di tifosi, pronti a sostenere la Libertas in una sfida che può valere i playoff oppure rappresentare l’ultimo atto di una stagione comunque positiva, in cui la doppia L ha centrato l’obiettivo fissato a inizio anno.

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