Libertas, dentro o fuori: al Modigliani arriva Urania per il play-in decisivo

Dopo il successo su Pesaro che ha chiuso la regular season, gli amaranto tornano subito in campo per una sfida senza appello: chi vince continua a sognare, chi perde saluta la stagione. Milano squadra solida e senza pressioni, Livorno vuole allungare il proprio cammino

Neanche il tempo di godersi il bel successo contro Pesaro con cui è stata chiusa la stagione regolare, che la Libertas Livorno 1947 deve subito tornare in campo per una partita senza appello. Domani sera alle 20.45 al Modigliani Forum (arbitri Giovannetti, Almerigogna e Marzulli), gli amaranto attendono Urania Milano per la sfida secca del primo turno di play-in. Chi vince va avanti e domenica giocherà a Rimini, chi perde invece chiude qui la propria stagione. Emozioni e pathos assicurati.

Milano è squadra tosta. Il suo allenatore, l’ex Pielle Marco Cardani, ha svolto un ottimo lavoro e, dopo un inizio di stagione difficoltoso, ha centrato la salvezza in scioltezza. La serenità data dalla permanenza in A2 rappresenta un ottimo propellente per presentarsi a Livorno con la voglia di stupire. Certo, alla WeGreenit mancherà Taylor, lasciato libero di accasarsi in Israele dopo aver ottenuto la salvezza, e resta in dubbio anche Gentile, alle prese con qualche acciacco. Ma gli ospiti non arrivano certo in gita premio. Morse è un centro di grande impatto che può dominare nel pitturato, mentre gli esterni Amato e Sabatini dirigono l’orchestra con qualità. Attenzione anche a Cavallero, tiratore oltre i due metri, tenuto però a riposo nell’ultimo turno di regular season.

La Libertas arriva all’appuntamento forte delle ultime due vittorie consecutive e con la chiara intenzione di allungare la stagione. Resta in dubbio Niccolò Filoni, alle prese con un’infiammazione al ginocchio, mentre il resto del gruppo è annunciato al massimo della condizione. Dopo un campionato estenuante, l’obiettivo è avvicinare la porta che conduce ai playoff: un passo alla volta. Adesso Milano, poi – è ciò che tutto l’ambiente si augura – Rimini.

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