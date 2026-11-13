Libertas, Diana chiama il riscatto: “A Montecatini servirà una prestazione di altissimo livello”

Dopo il primo stop stagionale, la squadra di Andrea Diana cerca il riscatto nel derby di domenica al PalaTerme contro la T Tecnica Gema. Da valutare le condizioni di Tiby e Vildera

di Giulio Ciapini

“Non eravamo più abituati a perdere. Domenica ci aspetta una grande partita” così il tecnico amaranto della Libertas Livorno Andrea Diana presenta il super derby che domenica 15 novembre al PalaTerme (palla a due alle ore 18) attende i suoi ragazzi contro la T Tecnica Gema Montecatini, in una sfida dal peso specifico molto alto, alla quale gli amaranto arrivando reduci dalla prima sconfitta interna dopo otto risultati utili: “Dobbiamo riprendere il nostro cammino con una prestazione di altissimo livello, contro una tra le squadre più affamate del campionato” sottolinea il coach. Sul parquet non mancheranno alcuni volti familiari, tra cui il tecnico della T Tecnica Marco Andreazza e il playmaker Andrea Bargnesi. L’ultima volta che hanno difeso i colori amaranto risale al 22 maggio 2025, nella storica salvezza conquistata a gara 5 di playout contro Vigevano.

“È una squadra in grado di creare break importanti in alcuni momenti della partita. Barnett è un giocatore di livello, che abbiamo avuto modo di vedere al Trofeo Lovari e abbiamo visto cosa è in grado di fare. Dispongono inoltre di giocatori di esperienza come Pellegrino e Lupusor. Li ho visti giocare contro Pistoia e nel primo tempo mi hanno impressionato per la loro qualità di gioco” ribadisce Diana. Per quanto riguarda gli infortunati, il tecnico ha fatto presente che verranno fatti ulteriori verifiche su Tiby e Vildera: “E’ stata la partita fisicamente più intensa dall’ininzio del campionato e molto dura al livello di contatti. E questo ci ha portato degli strascichi. Al momento Vildera, che non ha giocato, e Tiby non si sono ancora allenati con la squadra, valuteremo meglio domani”, aggiunge Diana.

Il coach è poi tornato sulla sconfitta dell’ultimo turno, sottolineando la difficoltà di questo campionato, in particolare ha evidenziato il grande sforzo fisico che è richiesto per poter vincere le partite: “Questo campionato è una maratona: chi vuol vincere deve partire forte e deve arrivare forte. Bisogna fare lo sforzo massimale per cercare di portare la vittoria a casa in tutti i modi. Abbiamo perso 2 punti mercoledì, vogliamo riprenderceli domenica” conclude il coach.

Quella di domenica sarà una sfida cruciale, che rappresenta per la squadra l’occasione di rialzarsi e difendere la vetta di un campionato che, con il passare delle giornate, non sembra smettere di regalare sorprese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©