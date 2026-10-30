Libertas, difendi la vetta a Vigevano! Le Ladies sfidano la corazzata Venezia

La squadra di Diana, ancora imbattuta, cerca conferme sul parquet di Vigevano. Per le ragazze di Andreoli appuntamento di prestigio al PalaMacchia contro la Reyer: due sfide impegnative per il popolo libertassino

di Giulio Ciapini

È il momento di alzare l’asticella. Dopo gli ultimi due successi esterni, la Libertas Livorno e le Ladies Libertas Livorno si preparano ad affrontare due gare dal peso specifico molto alto, che si riveleranno fondamentali per questo inizio di stagione. I ragazzi di coach Andrea Diana, ancora imbattuti sul campo, si trovano momentaneamente soli in vetta alla classifica e non hanno alcuna intenzione di perdere il primato. La sfida di domenica 1 novembre 2026 al PalaElachem di Vigevano (palla a due alle 18), rappresenta un vero e proprio banco di prova per i ragazzi di coach Diana, chiamati a confermare quanto fatto finora e la solidità di un gruppo, autore di un percorso fin qui impeccabile. “Vigevano è una squadra imprevedibile, che merita rispetto. La loro ultima prestazione al PalaDozza è stata di grandissimo livello” sottolinea l’allenatore, consapevole dalla pericolosità della squadra avversaria. I ragazzi di coach Salieri stanno dimostrando infatti di essere una squadra in grado di poter competere ad alti livelli, specialmente per la imprevedibilità dei loro singoli: “è una squadra che gioca bene insieme. Boglio e Cucchiaro hanno grande euforia per la vittoria dello scorso campionato di serie B, Brickner si presenta dopo aver segnato 26 punti a Bologna. È un ragazzo giovane e se riesce a trovare fiducia può diventare un avversario complicato da contenere. Freeman è uno dei migliori stranieri del campionato, Gajic è il miglior tiratore da tre punti”, aggiunge Diana.

L’obiettivo principale è dunque ripartire dalle certezze finora mostrate, tenendo conto anche degli aspetti da perfezionare emersi nell’ultima gara contro Forlì: “Abbiamo avuto un grande approccio sin dall’inizio. La partita di Forlì ci insegna che nei momenti di difficoltà l’esecuzione offensiva deve essere perfetta, in particolare la gestione dei falli. Quando si sbaglia due possessi di fila, è fondamentale costruire insieme con attenzione e qualità e magari, come dicono in America, stop bleeding, cioè smettere di sanguinare cercando un’entrata, attaccando l’area e magari riuscire a prendersi un giro in lunetta. Bisogna tenere conto anche del grande dispendio energetico, che ha condizionato il nostro gioco per una parte della sfida”. conclude Il coach.

Sull’altro fronte, le ragazze di coach Luca Andreoli sono chiamate ad affrontare una delle sfide più impegnative del campionato contro la corazzata Reyer Venezia. La partita di domani, 31 ottobre, al PalaMacchia (e non Modigliani Forum, palla a due alle 18) rappresenta una prova di forza, contro una delle realtà più importanti sul panorama nazionale: “è un sintomo di grande orgoglio. Le emozioni sono tante, soprattutto perché vai ad affrontare delle giocatrici che stanno risollevando il nostro campionato. Dobbiamo giocare con il massimo dell’energia possibile, perché è l’unico modo per provare a competere” sottolinea coach Andreoli.

Il roster veneziano arriva da una strabiliante vittoria in Euro Cup contro le lituane del TTT Riga, conquistate grazie alla grande fisicità e al valore individuale delle proprie giocatrici: “Venezia è una squadra che ha fisicità, talento. Dobbiamo giocare senza paura ed essere più squadra possibile. La nostra energia dobbiamo trasmetterla al pubblico per fare in modo che giochi con noi. Domani le ragazze devono divertirsi e non vivere l’errore con disagio”, conclude il tecnico. Due partite importanti questo fine settimana, per dare continuità agli ottimi risultati finora raggiunti e per continuare a far sognare il popolo libertassino.

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