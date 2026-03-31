Libertas, Eric Lombardi si allena con la squadra

L’inserimento in gruppo rappresenta un’opportunità per lo staff tecnico di valutare da vicino il lungo piemontese in vista delle prossime settimane

La Libertas Livorno 1947 comunica che da martedì 31 marzo il giocatore Eric Lombardi è stato aggregato al gruppo squadra e si allenerà regolarmente agli ordini di Andrea Diana. Ala grande di 2,01 metri per 100 chili, nato a Torino l’1 febbraio 1993, Lombardi è attualmente free agent dopo il ritiro dal campionato della sua ultima squadra, il Gruppo Mascio Bergamo.

Giocatore di comprovata esperienza in Serie A2, nella stagione in corso con Bergamo ha fatto registrare una media di 10 punti a partita. L’inserimento in gruppo rappresenta un’opportunità per lo staff tecnico di valutare da vicino il lungo piemontese in vista delle prossime settimane.

Condividi:

Riproduzione riservata ©