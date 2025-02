Libertas, gli Sbandati contestano: “Meritiamo una società da serie A”

I tifosi amaranto a gran voce dopo la sconfitta in casa contro Brindisi scrivono un comunicato per contestare la società del presidente Consigli: "Adesso sta a voi dimostrare di avere lo stesso valore, dimostrando professionalità sul mercato, tra di voi e nello spogliatoio. Basta chiacchiere e promesse, per salvare la categoria e aiutare la squadra, alla quale non imputiamo nessuna colpa, serve un aiuto"

Il tifo organizzato della Libertas “Sbandati 1987 – Libertas Livorno” in seguito all’amara sconfitta sopraggiunta tra le mura amiche del PalaMacchia contro Brindisi hanno pubblicato un comunicato sulle loro bacheche social intitolato “Meritiamo una società da Serie A” di cui riportiamo fedelmente e integralmente ogni parola qua sotto.

“Anche ieri abbiamo dimostrato a tutta Italia come la Curva Nord sia l’unica a metterci sempre la faccia, ce ne freghiamo delle lodi, consapevoli che la Serie A è l’ unico posto che ci compete: ma non siamo più disposti a sentirci rispondere di remare compatti nella stessa direzione quando, a fine partita, il “presidente” si permette di insultare e di rispondere “…comprateli voi i giocatori con i vostri soldi. Mi avete offeso per tutta la partita”.

I soldi noi li abbiamo già messi per quelle che sono le nostre possibilità ed i nostri ruoli; il nostro valore lo dimostriamo ogni settimana in tutti i campi d’Italia!!!

Adesso sta a voi dimostrare di avere lo stesso valore, dimostrando professionalità sul mercato, tra di voi e nello spogliatoio. Basta chiacchiere e promesse, per salvare la categoria e aiutare la squadra, alla quale non imputiamo nessuna colpa, serve un aiuto.

Tutti a Torino a difesa del simbolo”

Sbandati 1987-Libertas Livorno

Riproduzione riservata ©